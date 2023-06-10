Безплатне страхування і житло. Як підтвердити статус вразливої особи в Чехії — Finance.ua
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Безплатне страхування і житло. Як підтвердити статус вразливої особи в Чехії

Особисті фінанси
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У зміненому законі про допомогу українцям у Чехії Lex Ukrajina V додався термін «вразлива особа». Ця категорія біженців зможе і надалі претендувати на безплатне страхування, житло та більші виплати.
Відповідний статус треба буде підтверджувати з 1 липня. Як це зробити, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Як повідомили виданню в Міжнародній організації з міграції у Чехії, оскільки фінансова допомога та соціальне житло будуть пов’язані, в заявці на отримання виплат важливо вказати, чи є біженець вразливою особою. До таких відносять:
  • дітей до 18 років;
  • студентів до 26 років, які навчаються у чеських вишах;
  • осіб, що доглядають за дитиною до 6 років;
  • вагітних;
  • осіб старше 65 років;
  • осіб з інвалідністю та їхніх доглядальників.
Студентам треба надати в електронній формі підтвердження про навчання, вагітним — довідку від лікаря. Вразливість за віком визначається автоматично.
З 1 липня людина з інвалідністю зможе завантажити українське посвідчення у застосунок в електронній формі - цього має бути достатньо. Якщо такого немає, можна звернутися онлайн в районне управління соцзахисту за місцем проживання (ČSSZ) і надіслати підтвердження від чеського лікаря про інвалідність.
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«Ці особи не матимуть такого самого статусу, як особи з інвалідністю, які є громадянами Чехії чи мають постійне місце проживання тут. Це тільки для того, щоб отримувати більшу фінансову допомогу та мати можливість надалі проживати безкоштовно в соціальному житлі», — пояснила юридична консультантка МОМ у Чехії Тереза Ібрагім.
При цьому в організації зазначають, що підтвердження про інвалідність має бути саме від чеського медика, висновка від лікаря з України не достатньо.
Система для подачі заявок ще не запущена, тому більше інформації очікується упродовж червня.

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

За матеріалами:
РБК-Україна
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