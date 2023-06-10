Безплатне страхування і житло. Як підтвердити статус вразливої особи в Чехії — Finance.ua

Безплатне страхування і житло. Як підтвердити статус вразливої особи в Чехії Сьогодні 14:29 — Особисті фінанси

У зміненому законі про допомогу українцям у Чехії Lex Ukrajina V додався термін «вразлива особа». Ця категорія біженців зможе і надалі претендувати на безплатне страхування, житло та більші виплати.

Відповідний статус треба буде підтверджувати з 1 липня. Як це зробити, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz

Як повідомили виданню в Міжнародній організації з міграції у Чехії, оскільки фінансова допомога та соціальне житло будуть пов’язані, в заявці на отримання виплат важливо вказати, чи є біженець вразливою особою. До таких відносять:

дітей до 18 років;

студентів до 26 років, які навчаються у чеських вишах;

осіб, що доглядають за дитиною до 6 років;

вагітних;

осіб старше 65 років;

осіб з інвалідністю та їхніх доглядальників.

Студентам треба надати в електронній формі підтвердження про навчання, вагітним — довідку від лікаря. Вразливість за віком визначається автоматично.

З 1 липня людина з інвалідністю зможе завантажити українське посвідчення у застосунок в електронній формі - цього має бути достатньо. Якщо такого немає, можна звернутися онлайн в районне управління соцзахисту за місцем проживання (ČSSZ) і надіслати підтвердження від чеського лікаря про інвалідність.

«Ці особи не матимуть такого самого статусу, як особи з інвалідністю, які є громадянами Чехії чи мають постійне місце проживання тут. Це тільки для того, щоб отримувати більшу фінансову допомогу та мати можливість надалі проживати безкоштовно в соціальному житлі», — пояснила юридична консультантка МОМ у Чехії Тереза Ібрагім.

При цьому в організації зазначають, що підтвердження про інвалідність має бути саме від чеського медика, висновка від лікаря з України не достатньо.

Система для подачі заявок ще не запущена, тому більше інформації очікується упродовж червня.

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