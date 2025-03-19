Як ФОПу перейти на загальну систему: крайній термін — 20 березня Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Як ФОПу перейти на загальну систему: крайній термін — 20 березня

У 2025 році було введено нові податки, зокрема військовий збір, а також знову зроблено обов’язковою сплату ЄСВ. Тому багато ФОПів, які тимчасово не ведуть діяльність, обирають закриття бізнесу або перехід на загальну систему, щоб уникнути податків за неактивну діяльність. Останній термін для переходу на загальну систему — 20 березня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на податкового консультанта Михайла Смоковича.

«Якщо ви плануєте перейти з єдиного податку на загальну систему оподаткування з 1 квітня 2025 року, не забудьте подати заяву до 20 березня», — зазначив Смокович.

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Перехід на загальну систему дозволяє не сплачувати податки за відсутності доходу, потрібно лише раз на рік подавати звітність.

Водночас, якщо ви закриєте ФОП чи відмовитеся від спрощеної системи оподаткування у 2025 році, повернутися до єдиного податку можна буде лише з 2026 року.

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Нагадаємо, за даними Державної податкової служби, кількість робочих місць, створених підприємцями, дещо зросла. Найбільше таких підприємців на Дніпропетровщині та у Києві, а найсуттєвіший приріст стався на Хмельниччині та Рівненщині. На 9% зросла кількість ФОПів з найманими працівниками за рік. На 259 тис. підприємців працюють 673 тис. осіб — на 13% менше, ніж до повномасштабного.

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