Як ФОПам декларувати доходи від YouTube: пояснення адвоката — Finance.ua

Як ФОПам декларувати доходи від YouTube: пояснення адвоката
З 1 жовтня в Україні для деяких ФОПів змінилися розміри військового збору та інших податків. У випадках, коли фізичні особи-підприємці отримують грошові надходження від YouTube, важливо правильно оформити ці доходи.
Адвокат Андрій Межирицький на порталі b2bconsult пояснив, як це зробити без порушення податкового законодавства.
Як отримувати кошти на підприємницький рахунок
Якщо ФОП маєте карту-ключ до банківського рахунку фізичної особи-підпримця, то її реквізити можна використовувати для отримання коштів від YouTube безпосередньо на свій підприємницький рахунок за декількох умов:
- Банк повинен випускати подібну картку. В України це робить «ПриватБанк», «А-Банк», «Ощадбанк», Monobank
- Умови надання банківських послуг повинні дозволяти отримувати оплати в такій спосіб. Наприклад «Ощадбанк» забороняє отримувати платежі на таку карту (можна нею тільки розраховуватись), «ПриватБанк» дозволяє отримувати платежі з інших банків в розмірі 30 000 грн на місяць, а з рахунків «ПриватБанку» без обмежень.
- Функціонал банку повинен дозволяти автоматичну прив’язку номера картки до IBAN, щоб уникнути питань із розрахунковими операціями та застосування РРО/ПРРО (хоча для підприємців з деяких регіонів України, внесених до переліку Наказу Мінреінтеграції № 309 це й неактуально зараз).
Нагадаємо, вихід на пенсію за віком в Україні починається в 60 років, але є також можливість оформити виплати в 63 або 65 років за умови набуття норми страхового стажу. ФОПи також мають право на пенсію, але сума виплати залежить від них самих.
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