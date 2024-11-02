Як ФОПам декларувати доходи від YouTube: пояснення адвоката — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як ФОПам декларувати доходи від YouTube: пояснення адвоката

Особисті фінанси
29
Як ФОПам декларувати доходи від YouTube: пояснення адвоката
Як ФОПам декларувати доходи від YouTube: пояснення адвоката
З 1 жовтня в Україні для деяких ФОПів змінилися розміри військового збору та інших податків. У випадках, коли фізичні особи-підприємці отримують грошові надходження від YouTube, важливо правильно оформити ці доходи.
Адвокат Андрій Межирицький на порталі b2bconsult пояснив, як це зробити без порушення податкового законодавства.

Як отримувати кошти на підприємницький рахунок

Якщо ФОП маєте карту-ключ до банківського рахунку фізичної особи-підпримця, то її реквізити можна використовувати для отримання коштів від YouTube безпосередньо на свій підприємницький рахунок за декількох умов:
  • Банк повинен випускати подібну картку. В України це робить «ПриватБанк», «А-Банк», «Ощадбанк», Monobank
  • Умови надання банківських послуг повинні дозволяти отримувати оплати в такій спосіб. Наприклад «Ощадбанк» забороняє отримувати платежі на таку карту (можна нею тільки розраховуватись), «ПриватБанк» дозволяє отримувати платежі з інших банків в розмірі 30 000 грн на місяць, а з рахунків «ПриватБанку» без обмежень.
  • Функціонал банку повинен дозволяти автоматичну прив’язку номера картки до IBAN, щоб уникнути питань із розрахунковими операціями та застосування РРО/ПРРО (хоча для підприємців з деяких регіонів України, внесених до переліку Наказу Мінреінтеграції № 309 це й неактуально зараз).
Нагадаємо, вихід на пенсію за віком в Україні починається в 60 років, але є також можливість оформити виплати в 63 або 65 років за умови набуття норми страхового стажу. ФОПи також мають право на пенсію, але сума виплати залежить від них самих.
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.