Як ФОПам декларувати доходи від YouTube: пояснення адвоката — Finance.ua

Як ФОПам декларувати доходи від YouTube: пояснення адвоката Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Як ФОПам декларувати доходи від YouTube: пояснення адвоката

З 1 жовтня в Україні для деяких ФОПів змінилися розміри військового збору та інших податків. У випадках, коли фізичні особи-підприємці отримують грошові надходження від YouTube, важливо правильно оформити ці доходи.

Адвокат Андрій Межирицький на порталі b2bconsult пояснив , як це зробити без порушення податкового законодавства.

Як отримувати кошти на підприємницький рахунок

Якщо ФОП маєте карту-ключ до банківського рахунку фізичної особи-підпримця, то її реквізити можна використовувати для отримання коштів від YouTube безпосередньо на свій підприємницький рахунок за декількох умов:

Банк повинен випускати подібну картку. В України це робить «ПриватБанк», «А-Банк», «Ощадбанк», Monobank

Умови надання банківських послуг повинні дозволяти отримувати оплати в такій спосіб. Наприклад «Ощадбанк» забороняє отримувати платежі на таку карту (можна нею тільки розраховуватись), «ПриватБанк» дозволяє отримувати платежі з інших банків в розмірі 30 000 грн на місяць, а з рахунків «ПриватБанку» без обмежень.

Функціонал банку повинен дозволяти автоматичну прив’язку номера картки до IBAN, щоб уникнути питань із розрахунковими операціями та застосування РРО/ПРРО (хоча для підприємців з деяких регіонів України, внесених до переліку Наказу Мінреінтеграції № 309 це й неактуально зараз).

Нагадаємо, вихід на пенсію за віком в Україні починається в 60 років, але є також можливість оформити виплати в 63 або 65 років за умови набуття норми страхового стажу. ФОПи також мають право на пенсію, але сума виплати залежить від них самих.

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