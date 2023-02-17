Як енергетична криза впливає на вартість продуктів: пояснення Мінагрополітики — Finance.ua

Як енергетична криза впливає на вартість продуктів: пояснення Мінагрополітики Сьогодні 06:45 — Особисті фінанси

Як енергетична криза впливає на вартість продуктів: пояснення Мінагрополітики

Критичного впливу енергетичної кризи на виробництво продуктів харчування не передбачається. Наразі немає ризиків для продовольчої безпеки України.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

«Перший аспект — це фізична доступність до продукції. В Україні достатнє виробництво усіх основних видів продукції, в тому числі молочної та м’ясної. Спостерігається тенденція до відновлення після різкого падіння на початку війни», — зазначив Висоцький.

Він також розповів про ціни на продукти та вплив енергетичної кризи на харчову промисловість.

За словами заступника міністра, завдяки адаптивності вітчизняних виробників ситуація стабілізується. Тому різких коливань цін на продукти не передбачається.

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Також Мінагрополітики веде роботу щодо можливості надання виробникам доступу до безперебійного електропостачання харчових підприємств.

Щодо впливу енергетичної кризи, Висоцький зазначив, що малі та середні виробники вистояли. Це підтверджують показники — з жовтня минулого року виробництво зменшилось лише на 2%.

«Енергетика може впливати на ціноутворення загалом. Щодо м’ясної та молочної продукції, то в структурі собівартості — це не більше 5-10%, залежно від типу продукції. Наразі критичного впливу енергетичної кризи на виробництво не передбачається», — підсумував заступник міністра.

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