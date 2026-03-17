Як довше зберегти автомобільні акумулятори Сьогодні 04:39 — Технології&Авто

Як довше зберегти автомобільні акумулятори

З часом автомобільні акумулятори, забезпечують живлення фар, електроніки на панелі приладів і запуск двигуна, поступово втрачають ефективніст.

Тому довговічність батареї є одним із ключових факторів під час вибору нового акумулятора, пише mmr.net.ua.

Терміни

Зазвичай новий свинцево-кислотний акумулятор служить приблизно від 3 до 5років.

Сучасніші AGM-батареї можуть працювати довше — у середньому від чотирьох до семи років. Водночас фактичний термін служби часто скорочується через відсутність належного обслуговування, залишене увімкнене світло або шкідливі звички водіння.

Про необхідність заміни акумулятора можуть свідчити кілька ознак. Серед них — повільний запуск двигуна, слабкий сигнал автомобільної сигналізації, а також тьмяне світло фар і підсвічування салону, особливо коли автомобіль працює на холостому ходу.

Експерти зазначають, що на ресурс батареї значно впливає стиль керування автомобілем. Часті короткі поїздки тривалістю менш як 20 хвилин можуть поступово виснажувати акумулятор, адже під час запуску двигуна витрачається багато енергії, а генератор не встигає повністю відновити заряд.

АІ інфографіка: як змусити батарею авто служити довше

Крім того, довготривале використання радіо або фар без роботи двигуна також спричиняє розрядження батареї. Постійні так звані «паразитні» витрати енергії значно скорочують термін служби акумулятора та можуть призвести до його передчасної заміни.

