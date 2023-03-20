Як довго можна їздити в ЄС на авто з українською реєстрацією — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як довго можна їздити в ЄС на авто з українською реєстрацією

Особисті фінанси
69
Як довго можна їздити в ЄС на авто з українською реєстрацією
Як довго можна їздити в ЄС на авто з українською реєстрацією
Багато українців їдуть за кордон на власному авто. Одне із частих питань — як довго можна їздити на машині з українською реєстрацією в країнах Європи та що загалом потрібно для виїзду за кордон.
Що треба знати про перетин кордону України та ЄС на своєму транспорті та скільки часу можна користуватися в європейських країнах автомобілями на українській реєстрації розповіли фахівці у коментарі TRAVEL РБК-Україна.

Виїзд до Європи на власному авто: документи, страховка та правила

Найперше, про що треба подбати перед виїздом за кордон на своєму авто — список необхідних для цього документів, розповідає Максим Боярчуков, керуючий партнер юридичної компанії «Максим Боярчуков та Партнери».
При перетині кордону на своєму авто водії повинні мати наступні документи:
  • водійське посвідчення, яке відповідає міжнародним стандартам;
  • документ про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт);
  • державний номерний знак на автомобілі;
  • договір міжнародного страхування «Зелена карта».
Як правило, «Зелена карта» є обов’язковим документом: без нього не можна пройти контроль на кордоні. Якщо з якихось причин перед виїздом за кордон ви її не оформили, ви можете зіткнутися з багатьма ризиками.

Оформити Зелену картку на Finance.ua 🚗

Наприклад, доведеться компенсувати витрати після ДТП з власної кишені або платити штрафи в сумі від 1000 євро за відсутність поліса. В деяких випадках загрожує навіть конфіскація транспортного засобу та депортація з країни.
«Що стосується договору страхування, то без цього документа сьогодні не можна перетнути кордон України з ЄС і потім їздити країнами Євросоюзу. Також варто одразу враховувати, на який період ви їдете за кордон, адже дешевше придбати поліс на весь термін поїздки в Україні, оскільки ціни на „Зелену карту“ в нашій країні значно нижчі», — коментує Максим Боярчуков.
Якщо ви не є власником авто, але збираєтесь перетинати на ньому кордон, вам необхідно крім названих вище, мати також наступні документи:
  • довіреність на право водіння авто з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон або тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем.
«Їздити Європою на автомобілі з українськими номерами, згідно з європейським законодавством дозволено протягом 6 місяців. Після цього потрібно буде виїхати з ЄС та знову в’їхати на територію, щоб „обнулити“ цей термін», — пояснює фахівець.

Коли треба реєструвати автомобіль у Польщі

Всі автомобілі, які зареєстровані в Україні та якими керують українці, що приїжджають до Польщі через війну, розглядаються як транспортні засоби, що беруть участь у міжнародному русі, відповідно до положень Віденської конвенції, підписантами якої є як Польща, так і Україна.
«Тому українці, які прибувають до Польщі після 24 лютого 2022 року, підпадають під дію цієї конвенції й не мають одразу ставити автомобіль на облік. Проте поміж цього є ще й митні зобов’язання і якщо автомобіль перебуває в країні більше ніж пів року, його треба зареєструвати в місцевій районній (повітовій) адміністрації за місцем проживання», — пояснює адвокат адвокатського об’єднання Legal Strategy Віталій Сокуренко.
За його словами, реєструвати автомобіль на іноземних номерах в Польщі треба, якщо його власник планує перебувати в цій країні більше, ніж півроку.
Читайте також
«Як пояснює Міністерство фінансів Польщі, у разі наміру змінити постійне місце проживання громадянина України до Польщі передбачено порядок митного оформлення авто зі звільненням від ввізного мита. Під таку процедуру можуть потрапити авто, якими користуються щонайменше 6 місяців у третій країні особою, яка переселяється до Польщі, із подальшою забороною продажу протягом 12 місяців та зобов’язанням використовувати авто з тією ж ціллю», — пояснює фахівець.
Автомобілі, ввезені вимушено українцями до Польщі, незалежно від строку їх володіння та користування в Україні, можуть використовуватися за будь-яким призначенням та продаватися в будь-який момент після реєстрації в Польщі, але тільки після митного оформлення.
Щоб почувати себе безпечно за кермом не тільки в Україні, а й за кордоном, рекомендуємо придбати карту технічної підтримки-Assistance. З нею можна не турбуватися, що може не вистачити бензину в дорозі або проб’єте колесо. Картка стане вашою підтримкою в дорозі 24/7.

Замовити підтримку Finance.ua Assistance

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.