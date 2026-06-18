Як дізнатися про борг за комуналку: прості способи перевірки Сьогодні 19:04 — Особисті фінанси

Жінка перевіряє та оплачує рахунки за комунальні послуги

Борг за комунальні послуги може накопичитися не лише через прострочення платежів. Іноді про заборгованість дізнаються після купівлі житла, тривалої відсутності вдома або під час перевірки старих рахунків. Щоб уникнути неприємних сюрпризів, варто періодично контролювати стан особових рахунків.

Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо, як можна дізнатися про свою заборгованість.

Як перевірити заборгованість за комунальні послуги

онлайн-сервісами постачальників комунальних послуг. Більшість великих компаній (наприклад, Найпростіший спосіб дізнатися про наявність боргу — скористатисяБільшість великих компаній (наприклад, Нафтогаз Yasno чи місцевий водоканал) мають особисті кабінети та чат-боти у месенджерах, де достатньо вказати номер особового рахунку для перегляду поточного балансу.

Перевірити нарахування також можна через банківські застосунки. У Приват24, monobankта інших банках у розділі комунальних платежів часто автоматично відображаються актуальні рахунки за конкретною адресою.

Крім того, інформація доступна на платіжних платформах (Portmone, iPay або EasyPay тощо), де після введення адреси або особового рахунку можна переглянути нарахування та заборгованість.

Ще один варіант — звернутися до ОСББ, керуючої компанії або ЖЕКу, де можуть надати дані про стан розрахунків.

Де перевірити себе у реєстрі боржників

Якщо борг тривалий час не сплачується і справа доходить до примусового стягнення, інформація може потрапити до Єдиного реєстру боржників. У такому випадку виконавча служба може застосовувати передбачені законом заходи стягнення.

Перевірити наявність запису в реєстрі можна безкоштовно кількома способами. Найбільш надійним є пошук через офіційний сервіс Міністерства юстиції , де достатньо вказати необхідні дані та отримати результат.

Також інформація про відкриті виконавчі провадження доступна в застосунку «Дія». У відповідному розділі користувач може переглянути наявні провадження та суму боргу, якщо він підлягає примусовому стягненню.

Окрім цього, стежити за появою інформації в реєстрі допомагають спеціалізовані сервіси на кшталт «Опендатабот» та чат-боти, які надсилають сповіщення після оновлення даних у державних базах.

Кому можуть списати або перерахувати борги за комуналку — читайте у статті за посиланням.

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