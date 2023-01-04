Як дізнатись, коли оплатять лікарняні або декретну допомогу — Finance.ua
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Як дізнатись, коли оплатять лікарняні або декретну допомогу

Особисті фінанси
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Допомоги за лікарняними та декретні виплати продовжують фінансувати в умовах воєнного стану. Їх здійснює Фонд соціального страхування України — виплати нараховуються в повному обсязі попри недоотримання частки від ЄСВ відносно плану з початку повномасштабної війни.
Про це розповіли в Фонді страхування.
Як дізнатись, коли оплатять лікарняні або декретну допомогу?
  • Найзручніше слідкувати за станом фінансування допомог у телеграм-каналі https://t.me/SocialFund.
  • Канал було створено та верифіковано Фондом соціального страхування України, аби надавати оперативну та докладну інформацію про всі напрями фінансування — це дозволяє Фонду бути прозорим, а застрахованим особам — стежити за перебігом виплат.
  • Щоб стежити за станом оплати свого лікарняного, потрібно знати дату прийняття заяви-розрахунку, яку роботодавець формує на підставі листка непрацездатності працівника та подає до ФССУ на оплату.
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Це викликано тим, що сам по собі лікарняний не містить фінансової інформації — він потребує опрацювання. Спочатку документ розглядає кадрова служба (визначається страховий стаж, пільги, кількість днів до оплати), далі комісія з соціального страхування підприємства призначає допомогу, після чого бухгалтерія розраховує суму допомоги, формує та подає до ФССУ заяву-розрахунок.
Кожна заява-розрахунок проходить автоматизовані контролі, ручну перевірку фахівцями Фонду та верифікацію — це дозволяє упередити помилки та запобігти нецільовим видаткам чи подальшим штрафам роботодавців. А завдяки високій професійності та досвіду фахівців ФССУ цей етап проходить оперативно.
Коли заява перевірена, Фонд приймає її на оплату. Саме від дати прийняття заяви-розрахунку залежить дата виплати допомоги, тож саме на неї необхідно орієнтуватись у звітностях в телеграм-каналі https://t.me/SocialFund.
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Дату прийняття заяви можна уточнити безпосередньо у роботодавця (це дата отримання третьої квитанції), або у відділенні Фонду. Контакти всіх відділень можна знайти за посиланням.
Фонд публікує декілька видів звітності, аби можна було прослідкувати кожен етап фінансування матеріального забезпечення:
→ за тегом #фінансування_оперативно — публікуються відомості про направлені кошти (пройде ще декілька банківських днів, доки регіональні управління направлять виділені кошти на рахунки роботодавців);
→ за тегом #фінансування_страхувальників надається інформація про вже направлені на рахунки роботодавців кошти. Інформація надається у вигляді інфографіки в розрізі регіонів. Зазначені дати означають, що кошти для виплати допомог за заявами, прийнятими по цю дату, вже надійшли на рахунки роботодавців;
→ окремо можна слідкувати за різними видами виплат — для цього введено теги #фінансування_лікарняні і #фінансування_декретні.
Роботодавець має виплатити допомогу застрахованій особі у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати, або одразу після надходження коштів від Фонду.

Медичне (туристичне) страхування за кордон

За матеріалами:
Finance.ua
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