Як діяти, якщо затримують заробітну плату — Finance.ua

Як діяти, якщо затримують заробітну плату Сьогодні 09:33 — Особисті фінанси

Як діяти, якщо затримують заробітну плату

Найважливішим засобом забезпечення виплати заробітної плати є наявність укладеного між роботодавцем та найманим працівником трудового договору, що оформлюється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про прийняття працівника на роботу.

Про це повідомляє Східне міжрегіональне управління ДСУ з питань праці.

Якщо власник або уповноважений орган порушує встановлені строки виплати заробітної плати, працівник має право звернутися:

До роботодавця з письмовою заявою з приводу надання інформації про причини такої затримки;

До комісії по трудових спорах у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.

У разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойових дій строк виплати зарплати може бути відкладено до моменту відновлення діяльності підприємства, проте роботодавець має довести факт того, що наразі виплата заробітної плати неможлива.

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Нагадаємо, за даними work.ua, середня зарплата у травні — на початку червня зросла до 25 тис. грн. Це на 25% більше, якщо порівнювати з червнем 2024 року.

Наприклад, середня зарплата продавця-консультанта нині 20 000 грн, а менеджер з продажу отримує 32 500 грн, кухар — 26 тис. грн, водії в середньому 30 тис. грн. У відсотковому плані збільшилась зарплата бухгалтера на 30% - до 25 тис. грн та менеджера з продажу — 32 500 грн.

Найбільше зростання зарплати п оказали такі вакансії:

Методолог +112%,

Інвестиційний аналітик +82%,

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Тім лід +66%,

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