Як банки кредитували енергетику — Finance.ua

Як банки кредитували енергетику Сьогодні 19:03 — Кредит&Депозит

Як банки кредитували енергетику

За період з червня по жовтень 2024 року банки отримали 2927 заявки від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 66,2 млрд грн.

Про це повідомив НБУ.

Вже схвалено заявки (підписані угоди і ті, що готуються до підписання) на суму 11,7 млрд грн. Обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами юридичних осіб, сягнув 3,4 млрд грн.

Такі результати опитування Національним банком 20 банків, які підписали меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики.

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Зокрема, у жовтні:

подано 443 заявки на суму 11,5 млрд грн;

схвалено 1699 заявок на суму 3,9 млрд грн;

надано 267 кредитів загальним обсягом 1,56 млрд грн.

Загальна профінансована потужність генерації за наданими з червня позиками бізнесу вже становить близько 310 мВт.

Крім того, банки кредитують і населення. Упродовж жовтня громадянам надано 1 тис. кредитів загальним обсягом 176 млн грн. Обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами фізичних осіб, зріс до 366 млн грн.

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