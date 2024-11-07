Як банки кредитували енергетику — Finance.ua

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Як банки кредитували енергетику

Кредит&Депозит
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Як банки кредитували енергетику
Як банки кредитували енергетику
За період з червня по жовтень 2024 року банки отримали 2927 заявки від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 66,2 млрд грн.
Про це повідомив НБУ.
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Вже схвалено заявки (підписані угоди і ті, що готуються до підписання) на суму 11,7 млрд грн. Обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами юридичних осіб, сягнув 3,4 млрд грн.
Такі результати опитування Національним банком 20 банків, які підписали меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики.
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Зокрема, у жовтні:
  • подано 443 заявки на суму 11,5 млрд грн;
  • схвалено 1699 заявок на суму 3,9 млрд грн;
  • надано 267 кредитів загальним обсягом 1,56 млрд грн.
Загальна профінансована потужність генерації за наданими з червня позиками бізнесу вже становить близько 310 мВт.
Крім того, банки кредитують і населення. Упродовж жовтня громадянам надано 1 тис. кредитів загальним обсягом 176 млн грн. Обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами фізичних осіб, зріс до 366 млн грн.
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За матеріалами:
Finance.ua
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