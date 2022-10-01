Як авторизуватись на вебпорталі Пенсійного фонду за допомогою банківської картки — Finance.ua
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Як авторизуватись на вебпорталі Пенсійного фонду за допомогою банківської картки

Особисті фінанси
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Як авторизуватись на вебпорталі Пенсійного фонду за допомогою банківської картки
Як авторизуватись на вебпорталі Пенсійного фонду за допомогою банківської картки
Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України надає можливість для кожного українця контролювати свою зарплату та майбутню пенсію, отримувати відомості про стаж та багато іншого. Для авторизації на порталі та доступу до електронного кабінету можна скористатися банківською карткою.
Про це нагадують в головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.
Для авторизації на порталі за допомогою банківської картки потрібно:
1. Увійти на сторінку вебпорталу електронних послуг ПФУ за посиланням.
2. Обрати пункт головного меню «Вхід», який знаходиться у верхньому правому кутку, обрати вхід до системи «ЗА ID.GOV.UA» та натиснути «Увійти».
3. Обрати «Увійти за допомогою Bank ID НБУ».
4. Обрати з переліку свій банк та натиснути «Продовжити».
5. Заповнити необхідні поля для входу.
6. Система здійснить перенаправлення до особистого кабінету.
Інфографіка: ПФУ
Інфографіка: ПФУ

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів;
  • у жовтні відбудеться кілька підвищень пенсійних виплат, зокрема пенсіонери від 70 до 75 років отримають щомісячні компенсаційні виплати в розмірі 300 грн. Усього такі виплати отримає близько 1,7 млн пенсіонерів;
  • Кабмін пропонує ввести обов’язковий накопичувальний рівень пенсії з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року.

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За матеріалами:
Finance.ua
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