Як агрокомпанії підтримують мобілізованих працівників — Finance.ua

Як агрокомпанії підтримують мобілізованих працівників Сьогодні 17:17

Як агрокомпанії підтримують мобілізованих працівників

Середній рівень мобілізованих працівників в агрокомпаніях, станом на березень 2025 року, становить приблизно 9% від загальної кількості персоналу.

Про це йдеться у дослідженні Agrohub.

Як агрокомпанії підтримують мобілізованих

За даними дослідників, компанії підтримують зв’язок із мобілізованими працівниками, надаючи їм необхідну допомогу, у 85% компаній мобілізованим виплачують щомісячні компенсації.

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З них 73% нараховують суму, еквівалентну середній зарплаті за два місяці до мобілізації. Деякі компанії платять 50% окладу, мінімальну зарплату або враховують стаж. У 65% випадків виплати не залежать від перебування працівника в зоні бойових дій.

90% компаній планують продовжувати виплати до демобілізації. У разі зникнення безвісти виплати призупиняються до з’ясування статусу, але надається одноразова допомога, а родинам виплачують компенсації.

Чи компенсують лікування

При пораненні 65% компаній компенсують від 30 до 300 000 грн на лікування залежно від тяжкості травм. Деякі вирішують індивідуально, а один учасник покриває 100% витрат, включно з протезуванням.

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У разі загибелі компанії допомагають із похованням, надають одноразові виплати родинам (10−30 000 грн, максимум — 1 млн грн) або щомісячну підтримку (від кількох місяців до 10 років). Розмір і тривалість залежать від сімейних обставин, наприклад, наявності дітей чи літніх батьків.

Більшість компаній зберігає для мобілізованих пільги, як-от житло чи медстрахування. В одному випадку працівнику залишили службове авто для використання в зоні бойових дій. Деякі надають юридичну та психологічну підтримку працівникам і їхнім родинам.

Пайовикам щомісячні виплати зазвичай не передбачені, але вони можуть отримати допомогу, наприклад, на амуніцію чи в разі поранення або загибелі, говорять дослідники.

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