Україна та Туреччина запустили вільну торгівлю: що зміниться
Українські експортери отримали нові митні умови для торгівлі з Туреччиною. Від 1 жовтня 2026 року набула чинності Угода про вільну торгівлю між двома країнами, яка передбачає скасування або зниження мит на окремі товари.
Угоду Україна та Туреччина уклали 3 лютого 2022 року в Києві. Український парламент ратифікував її 14 липня 2026 року законом № 4932-IX.
Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.
Які митні пільги діятимуть
Угода охоплює товари, що належать до глав 01−97 Гармонізованої системи опису та кодування товарів і походять з України або Туреччини.
Згідно з тарифними графіками, для окремих товарів передбачено:
- повне звільнення від сплати мита;
- зниження митних ставок;
- тарифні квоти.
Водночас пільги для двосторонньої торгівлі починають діяти не одночасно.
Для українського експорту до Туреччини вони застосовуються з 1 жовтня 2026 року. Для імпорту турецьких товарів в Україну — з 1 січня 2027 року.
Під час експорту з України до Туреччини використовуватимуться такі коди тарифних преференцій:
- 429 — скасування експортного мита;
- 430 — тарифна квота на експорт.
З 1 січня 2027 року для імпорту товарів турецького походження в Україну діятимуть:
- 429 — скасування або зниження мита;
- 430 — тарифна квота на імпорт.
Які документи потрібні для отримання пільг
Для застосування преференційного режиму потрібно підтвердити походження товару. Для цього можна використовувати сертифікат з перевезення товару EUR.1 або декларацію про походження.
У митному класифікаторі для таких документів передбачені такі коди:
- 0954 — сертифікат з перевезення товару EUR.1;
- 7012 — декларація про походження, складена уповноваженим експортером відповідно до статті 22 Доповнення I до Конвенції Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження;
- 7016 — декларація про походження, складена експортером на партію товару з однієї або більше одиниць упаковки, якщо їхня сукупна вартість не перевищує 6000 євро.
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