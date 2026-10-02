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Україна та Туреччина запустили вільну торгівлю: що зміниться

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Український і турецький прапор
Український і турецький прапор
Українські експортери отримали нові митні умови для торгівлі з Туреччиною. Від 1 жовтня 2026 року набула чинності Угода про вільну торгівлю між двома країнами, яка передбачає скасування або зниження мит на окремі товари.
Угоду Україна та Туреччина уклали 3 лютого 2022 року в Києві. Український парламент ратифікував її 14 липня 2026 року законом № 4932-IX.
Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

Які митні пільги діятимуть

Угода охоплює товари, що належать до глав 01−97 Гармонізованої системи опису та кодування товарів і походять з України або Туреччини.
Згідно з тарифними графіками, для окремих товарів передбачено:
  • повне звільнення від сплати мита;
  • зниження митних ставок;
  • тарифні квоти.
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Водночас пільги для двосторонньої торгівлі починають діяти не одночасно.
Для українського експорту до Туреччини вони застосовуються з 1 жовтня 2026 року. Для імпорту турецьких товарів в Україну — з 1 січня 2027 року.
Під час експорту з України до Туреччини використовуватимуться такі коди тарифних преференцій:
  • 429 — скасування експортного мита;
  • 430 — тарифна квота на експорт.
З 1 січня 2027 року для імпорту товарів турецького походження в Україну діятимуть:
  • 429 — скасування або зниження мита;
  • 430 — тарифна квота на імпорт.

Які документи потрібні для отримання пільг

Для застосування преференційного режиму потрібно підтвердити походження товару. Для цього можна використовувати сертифікат з перевезення товару EUR.1 або декларацію про походження.
У митному класифікаторі для таких документів передбачені такі коди:
  • 0954 — сертифікат з перевезення товару EUR.1;
  • 7012 — декларація про походження, складена уповноваженим експортером відповідно до статті 22 Доповнення I до Конвенції Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження;
  • 7016 — декларація про походження, складена експортером на партію товару з однієї або більше одиниць упаковки, якщо їхня сукупна вартість не перевищує 6000 євро.
За матеріалами:
Finance.ua
ТуреччинаІмпорт
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