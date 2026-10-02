Україна хоче перенести частину роботи прикордонників і митників на територію сусідніх країн ЄС, щоб вони могли продовжувати перевірки навіть у разі небезпеки для українських пунктів пропуску. Однак для цього ще потрібно узгодити юридичні питання з Єврокомісією.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури і транспорту України Сергій Деркач.

Україна чекає на погодження Єврокомісії

Україна та Польща вже кілька років працюють над угодою про скоординований контроль у спільних пунктах пропуску. Йдеться про можливість роботи українських митників і прикордонників на польській території.

Польща зацікавлена в укладенні такої угоди, однак документ ще має погодити Єврокомісія. Питання стосується, зокрема, повноважень українських служб на території країни ЄС.

«Є декілька департаментів, які відповідають за цю частину. Це і транспортний департамент DG Move, і DG Home, який відповідає за правоохоронну частину, і DG TAXUD, який відповідає за митну частину. Тому всі ці департаменти на сьогодні разом мають дати свої коментарі. Ми домовилися з Європейською комісією, що це питання зараз ставимо номером один», — розповів Деркач.

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Одна з проблем — ситуація, коли під час української перевірки виникне потреба затримати людину вже на території держави ЄС.

«Наприклад, працівникам Державної прикордонної служби потрібно затримати людину, і фактично це затримання буде відбуватися вже на території країни Європейського Союзу і за правилами країн Європейського Союзу. Українське законодавство цього не дозволяє, тому що в нас є своє законодавство щодо перевірки документів і затримання осіб або товарів», — пояснив Деркач.

За словами посадовця, сторони зараз узгоджують відповідні процедури.

«Ми фактично офіційними листами з Польщею вже обмінялися про те, що цю угоду ми готові підписувати. Єдине, що нам потрібно отримати це — ОК від Європейської комісії», — сказав він.

Такий самий текст угоди вже погоджений зі Словаччиною. Також триває робота з Румунією та Угорщиною.

«Я дуже сподіваюсь, що ми попрацюємо активно зараз, і до кінця цього року ми точно зможемо зафіксувати ці угоди. Мені важко говорити точними датами, оскільки це питання не залежить від України. Якби воно залежало від України, ми це зробили б завтра», — додав Деркач.

Як працюватиме спільний контроль

Після погодження угод Україна має підготувати інфраструктуру для роботи своїх служб на території сусідніх держав.

У Польщі вже є чотири спільні пункти пропуску, які запрацювали ще до 2022 року. Там українські прикордонники та митники також проводять перевірки. Однак ці пункти створювалися за іншими правовими умовами, тому для розширення практики потрібно врахувати зміни в законодавстві ЄС.

Саме досвід роботи з Польщею став причиною, чому Україна починає з неї, а потім планує перейти до інших країн.

«Тому що в нас вже є хороший приклад і хороша співпраця. Коли ми запитуємо наших прикордонників і митних служб: „Як вам працюється на польській стороні з польськими службами?“ — вони кажуть: „Все супер“. На операційному рівні у нас прекрасні відносини, у нас немає проблем на пунктах пропуску і у нас є хороша взаємодія, обмін інформацією. Тому тут, я думаю, в нас точно все вдасться швидко реалізувати», — пояснив Деркач.

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Скоординований контроль передбачає, що служби двох країн проводитимуть перевірки послідовно на одному пункті пропуску.

Під час виїзду з України людина спочатку проходитиме український контроль, а потім — контроль сусідньої держави.

Водночас із Молдовою процес просувається швидше. Україна планує до кінця 2026 року запустити там кілька пілотних проєктів спільного контролю на молдовській території. Молдова не є членом ЄС, а відповідна угода між країнами вже діє.

«За три місяці, я думаю, що ми точно реалізуємо декілька пілотних проєктів», — сказав він.

Для запуску проєктів на молдовській стороні потрібно облаштувати робочі місця для українських митників і прикордонників та забезпечити їм захищений доступ до інформаційних систем. За потреби Україна готова перенести туди свої модульні приміщення.