Яхти підсанкційних росіян вимикають систему геолокації, щоб уникнути арешту — The Guardian — Finance.ua
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Яхти підсанкційних росіян вимикають систему геолокації, щоб уникнути арешту — The Guardian

Вчора 22:05Кримінал
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Елітні яхти, пов’язані з російськими олігархами, які потрапили під санкції, більше не повідомляють про своє місцеперебування автоматичному глобальному локатору.
Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дані розслідування The Observer.
Зокрема, після вторгнення в Україну елітна яхта, пов’язана з російським мільярдером Андрієм Гур’євим, зникла з глобальних карт відстеження, які використовуються для визначення місцеперебування морського руху (AIS).
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За даними розслідувачів, це одна з принаймні шести елітних яхт, пов’язаних із санкціонованими Великою Британією російськими олігархами.
Щонайменше 13 таких суден загальною вартістю майже 2 млрд фунтів стерлінгів уже конфіскували після вторгнення в Україну. В останньому випадку яхту Amadea, ймовірно, пов’язану з мільярдером Сулейманом Керімовим, захопили від імені США.
Серед яхт, які вимкнули локацію:
  • 72-метрова яхта Clio, пов’язана з Олегом Дерипаскою. Вона відпливла з Індійського океану до Туреччини після вторгнення росії. Останнє місце передачі було 18 квітня в Чорному морі, в межах досяжності російських портів Сочі та Новоросійська.
  • 70-метрова Galactica Super Nova, пов’язана з олігархом Вагітом Алекперовим, колишнім президентом «Лукойлу». Останнє передане місцеперебування судна було 2 березня біля узбережжя Хорватії.
  • 140-метровая Ocean Victory, пов’язаний із санкціонованим олігархом Віктором Рашніковим, яка востаннє передала своє місцеперебування на Мальдівах 1 березня.
Журналістам вдалося вийти на зв’язок з одним із членів екіпажу яхти, що належить підсанкційному олігарху. Він сказав, що їм дали вказівку приховати інформацію про місцеперебування.
За матеріалами: hromadske.tv
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