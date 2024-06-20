Xiaomi відзвітувала про масштабні поставки першої моделі SU7 — Finance.ua
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Xiaomi відзвітувала про масштабні поставки першої моделі SU7

Технології&Авто
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Xiaomi відзвітувала про масштабні поставки першої моделі SU7
Xiaomi відзвітувала про масштабні поставки першої моделі SU7
Xiaomi досягла позначки 20 000 поставлених автомобілів моделі SU7 всього за 77 днів. Компанія також планує поставити ще 100 тисяч автомобілів своїм клієнтам протягом наступних шести місяців, демонструючи зростаючу популярність своїх електромобілів.
Xiaomi SU7 — це електричний седан розмірами 4997×1963×1455 мм з колісною базою 3000 мм. У максимальній версії два електромотори забезпечують потужність 673 к.с., а запас ходу досягає 830 км.
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Вартість моделі в Китаї варіюється від 215,9 до 299,9 тисяч юанів (приблизно 30 000 — 41 500 доларів).
Популярність електромобілів Xiaomi зростає завдяки їх привабливості для споживачів та екологічним характеристикам. Компанія прагне збільшити обсяги поставок і задовольнити зростаючий попит на екологічно чисті транспортні засоби.
За матеріалами:
MMR
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