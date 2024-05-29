Xiaomi збирається випустити позашляховик — Finance.ua
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Xiaomi збирається випустити позашляховик

Технології&Авто
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Xiaomi збирається випустити позашляховик
Xiaomi збирається випустити позашляховик
Xiaomi збільшила цільовий орієнтир з продажу фірмового електрокара Xiaomi SU7 до 120 тис. одиниць на рік (+20 тис., як порівняти з озвученими раніше планами) і офіційно підтвердила ведення робіт зі створення нового е-позашляховика.
Незважаючи на активізацію зусиль з розробки згаданої вище новинки, китайський техногігант не має наміру зменшувати зусиль по просуванню і збірці електромобіля Xiaomi SU7, який відмінно себе зарекомендував, повідомляє Gizmochina.
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За даними інформагентства, новий е-позашляховик буде більшим за модель SU7 і дебютує в 2025 році. З візуальної точки зору обидва е-мобілі будуть схожі.
Успіх SU7 на рідному для розробника китайському ринку є стимулом для розширення асортименту та географії продажів електрокарів. Найближча мета корпорації - експорт е-мобілів до Європи.
Першою країною ЄС для поставок SU7 стане Іспанія. Xiaomi обіцяє запропонувати публіці високотехнологічний автомобіль за доступною ціною і забезпечити гарантійне та післягарантійне обслуговування електрокарів свого виробництва на всіх зовнішніх ринках, наголошується в публікації.
За матеріалами:
prostomob
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