Xiaomi збирається випустити позашляховик — Finance.ua

Xiaomi збирається випустити позашляховик Сьогодні 04:47 — Технології&Авто

Xiaomi збирається випустити позашляховик

Xiaomi збільшила цільовий орієнтир з продажу фірмового електрокара Xiaomi SU7 до 120 тис. одиниць на рік (+20 тис., як порівняти з озвученими раніше планами) і офіційно підтвердила ведення робіт зі створення нового е-позашляховика.

Незважаючи на активізацію зусиль з розробки згаданої вище новинки, китайський техногігант не має наміру зменшувати зусиль по просуванню і збірці електромобіля Xiaomi SU7, який відмінно себе зарекомендував, повідомляє Gizmochina.

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За даними інформагентства, новий е-позашляховик буде більшим за модель SU7 і дебютує в 2025 році. З візуальної точки зору обидва е-мобілі будуть схожі.

Успіх SU7 на рідному для розробника китайському ринку є стимулом для розширення асортименту та географії продажів електрокарів. Найближча мета корпорації - експорт е-мобілів до Європи.

Першою країною ЄС для поставок SU7 стане Іспанія. Xiaomi обіцяє запропонувати публіці високотехнологічний автомобіль за доступною ціною і забезпечити гарантійне та післягарантійне обслуговування електрокарів свого виробництва на всіх зовнішніх ринках, наголошується в публікації.

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