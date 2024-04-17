Покупці масово відмовляються від першого електромобіля Xiaomi: причина — Finance.ua
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Покупці масово відмовляються від першого електромобіля Xiaomi: причина

Технології&Авто
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Покупці масово відмовляються від першого електромобіля Xiaomi: причина
Покупці масово відмовляються від першого електромобіля Xiaomi: причина
Новий Xiaomi SU7 почав стрімко втрачати покупців. Більше половини замовлень на перший автомобіль від китайської корпорації вже скасовано. Про це повідомляє сайт ITHome.
Якщо точніше, то 55% замовників Xiaomi SU7 вирішили відмовитися від придбання електрокарів. Згідно з договором, вони можуть скасувати замовлення та забрати передоплату упродовж тижня.
Покупці масово відмовляються від першого електромобіля Xiaomi: причина
Основною причиною відмови від Xiaomi SU7 називають величезні черги за авто. Поки що китайське підприємство здатне випускати по 9000 машин на місяць, а лише за перші 24 години продажів електрокар зібрав 88 898 замовлень. Отже, доставки авто довелося б чекати майже рік.
Та навіть попри велику кількість відмов, на Xiaomi SU7 все ще залишається 60 тис. замовлень, а отже завод завантажений на кілька місяців.
Нагадаємо, що перший електромобіль Xiaomi поки продається тільки в Китаї і коштує від 215 900 до 299 900 юанів ($29 900 — 41 500). Експортувати авто в інші країни почнуть пізніше.
Новий Xiaomi SU7 доступний у 300-сильній задньопривідній та 663-сильній повнопривідній версіях. Його запас ходу складає від 700 до 830 км. Найпотужніший варіант стартує до 100 км/год за 2,8 с.
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За матеріалами:
Фокус
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