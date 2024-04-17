Покупці масово відмовляються від першого електромобіля Xiaomi: причина — Finance.ua

Покупці масово відмовляються від першого електромобіля Xiaomi: причина 17.04.2024, 01:25 — Технології&Авто

Покупці масово відмовляються від першого електромобіля Xiaomi: причина

Новий Xiaomi SU7 почав стрімко втрачати покупців. Більше половини замовлень на перший автомобіль від китайської корпорації вже скасовано. Про це повідомляє сайт ITHome.

Якщо точніше, то 55% замовників Xiaomi SU7 вирішили відмовитися від придбання електрокарів. Згідно з договором, вони можуть скасувати замовлення та забрати передоплату упродовж тижня.

Основною причиною відмови від Xiaomi SU7 називають величезні черги за авто. Поки що китайське підприємство здатне випускати по 9000 машин на місяць, а лише за перші 24 години продажів електрокар зібрав 88 898 замовлень. Отже, доставки авто довелося б чекати майже рік.

Та навіть попри велику кількість відмов, на Xiaomi SU7 все ще залишається 60 тис. замовлень, а отже завод завантажений на кілька місяців.

Нагадаємо, що перший електромобіль Xiaomi поки продається тільки в Китаї і коштує від 215 900 до 299 900 юанів ($29 900 — 41 500). Експортувати авто в інші країни почнуть пізніше.

Новий Xiaomi SU7 доступний у 300-сильній задньопривідній та 663-сильній повнопривідній версіях. Його запас ходу складає від 700 до 830 км. Найпотужніший варіант стартує до 100 км/год за 2,8 с.

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