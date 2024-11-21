Xiaomi планує збільшити постачання електромобілів — Finance.ua

Xiaomi планує збільшити постачання електромобілів Сьогодні 01:22 — Технології&Авто

Xiaomi планує збільшити постачання електромобілів

Китайська компанія Xiaomi планує збільшити постачання своїх електромобілів SU7. До кінця 2024 року компанія планує поставити 130 тис. машин.

Про це повідомляє Reuters.

Автомобілі Xiaomi продемонстрували чималий стрибок доходів у третьому кварталі 2024 року, а саме на 30,5%.

На початку запуску компанія планувала поставити на ринок 76 тис. електрокарів, проте через високий попит на седани SU7 Xiaomi збільшила план до 120 тис. автомобілів.

Президент Xiaomi Лу Вейбін повідомив, що завод компанії відтепер здатен виробляти 20 тис. авто кожного місяця.

«Наші інвестиції все ще дуже значні, і ми продовжуємо вдосконалювати наше обладнання та програмне забезпечення. Загалом байдуже, яким буде кінцевий рівень виробництва, ми все одно інвестуємо дуже багато. Ми працюємо над дослідженнями та розробками нових моделей», — зазначив він.

Компанія Xiaomi представила свій автомобіль у березні 2024 року на китайському ринку. Його ціна — $30 тис. у базовій комплектації, що дешевше, ніж в основних конкурентів, зокрема у Tesla.

Компанія нині працює над системою автономного водіння.

Загалом у Китаї продажі електрокарів за 2024 рік зросли на 56,7% у порівнянні з минулим роком.

Speka За матеріалами:

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