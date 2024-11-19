Виручка Xiaomi в 3-му кварталі зросла на понад 30%: причина — Finance.ua
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Виручка Xiaomi в 3-му кварталі зросла на понад 30%: причина

Технології&Авто
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Виручка Xiaomi в 3-му кварталі зросла на понад 30%: причина
Виручка Xiaomi в 3-му кварталі зросла на понад 30%: причина
Китайський виробник електроніки Xiaomi Corp продемонстрував стрибок доходів у третьому кварталі на 30,5%, оскільки споживачі активно купували перший електромобіль компанії.
Про це повідомляє Reuters.
За квартал, що закінчився 30 вересня, дохід компанії склав 92,5 млрд юанів (12,77 млрд дол), що перевищило консенсус-прогноз від аналітиків на рівні 91,1 млрд юанів.
Xiaomi випустила автомобіль, який запозичив стилістику у Porsche, у березні, вийшовши на переповнений ринок електромобілів Китаю з цінником, що привертає увагу — менше 30 тис. дол. за базову модель, що на 4 тис. дол. дешевше, ніж базова модель Model 3 від Tesla в Китаї.
У понеділок компанія підвищила свій план продажів і тепер прагне продати 130 000 смартфонів 2024 року, що набагато більше, ніж початкова мета в 76 000. Щоб не відставати від попиту, Xiaomi подвоїла кількість виробничих змін з червня і запустила преміальну модель SU7 Ultra за ціною понад 110 тис дол.
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Однак автомобільний бізнес Xiaomi все ще працює зі збитками. Підрозділ повідомив про скоригований збиток у розмірі 1,5 мільярда юанів за квартал при валовій маржі прибутку 17,1%.
Xiaomi повідомила, що скоригований чистий прибуток зріс на 4,4% до 6,25 млрд юанів, проти консенсус-прогнозу в 5,92 млрд юанів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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