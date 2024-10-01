Xiaomi випустить гібридний кросовер: стали відомі нові подробиці — Finance.ua

Xiaomi випустить гібридний кросовер: стали відомі нові подробиці Сьогодні 02:26 — Технології&Авто

Xiaomi випустить гібридний кросовер: стали відомі нові подробиці

Xiaomi продовжує розвивати напрямок електромобілів, слідуючи тренду на гібридні моделі. У 2026 році компанія планує випустити новий гібридний паркетник. Ця інформація стала відома завдяки зливу в мережу планів розвитку компанії Xiaomi.

Весною 2024 року цей виробник випустив свій перший електрокар SU7. Модель швидко набула популярності на китайському ринку, що потребує термінового нарощування виробничих потужностей. Наразі, щоб отримати електромобіль, його доводиться чекати близько півроку після замовлення.

Загальний обсяг продажів SU7 вже досяг позначки 56 тисяч одиниць. Прагнучи закріпити успіх, Xiaomi планує розширити свій модельний ряд. У 2026 планується представити три моделі, однією з яких стане гібридний кросовер.

Інформація про майбутні моделі з’явилася завдяки витоку стратегічного плану. Так, через два роки Xiaomi порадує двома новинками: тримоторною версією SU7 під назвою Ultra та кросовером з попереднім ім’ям MX11. SU7 Ultra матиме віддачу 1548 к.с. та карбоновий кузов. Цей автомобіль спробує встановити рекорд на трасі Нюрбургрінг.

MX11 вже проходить тестування в Піднебесній, його порівнюють із Феррарі Purosangue. Очікується, що автомобіль отримає установку потужністю 673 л. та запасом ходу до 800 км.

Найбільш перспективним проектом є гібридний кросовер N3, вихід якого планується на 2026 рік. Ця модель буде оснащена гібридною системою, де двигун виконує роль генератора, як у автомобілів Li Auto та Seres.

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