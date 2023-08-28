Xiaomi отримала дозвіл на виробництво електромобілів у Китаї - Reuters — Finance.ua

Xiaomi отримала дозвіл на виробництво електромобілів у Китаї - Reuters Сьогодні 06:49 — Технології&Авто

Xiaomi отримала дозвіл на виробництво електромобілів у Китаї - Reuters

Корпорація Xiaomi, яка випускає смартфони, отримала схвалення держоргану Китаю на виробництво електромобілів.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела.

Це знаменує собою важливий крок на шляху до мети компанії почати виробництво автомобілів наступного року.

Національна комісія з розвитку та реформ (NDRC), яка регулює нові інвестиції та виробничі потужності в автомобільній промисловості Китаю, раніше цього місяця дала добро на виробництво електромобілів компанії Xiaomi, повідомили джерела.

Схвалення NDRC наближає Xiaomi до масового виробництва електромобілів більш ніж через два роки після того, як компанія вперше оголосила про свої плани, але їй все ще потрібен дозвіл Міністерства промисловості та інформації (MIIT), яке оцінює нових автовиробників та моделі на предмет технічних вимог та вимог безпеки.

Xiaomi пообіцяла інвестувати 10 млрд доларів в автомобільний бізнес протягом десяти років і поставила за мету розпочати масове виробництво своїх перших автомобілів у першій половині 2024 року.

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Поки компанія чекала схвалення, Xiaomi просунулася вперед у цьому підприємстві, завершивши будівництво заводських потужностей, здатних виробляти 200 000 електромобілів щороку в Пекіні, згідно з повідомленням газети Beijing Daily в липні.

Xiaomi планує випустити близько 100 000 електромобілів наступного року, повідомило одне з джерел. З минулого тижня компанія також прискорила набір робітників на свій завод, готуючись до нарощування виробництва у грудні, повідомили Reuters два працівники Xiaomi, які не побажали називати свої імена через делікатність питання.

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