Перший електрокар Xiaomi помітили на дорогах Китаю — Finance.ua

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Перший електрокар Xiaomi помітили на дорогах Китаю

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Перший електрокар Xiaomi помітили на дорогах Китаю
Перший електрокар Xiaomi помітили на дорогах Китаю
Фотографії першого електромобіля Xiaomi з’явилися в мережі після його тестування на китайських дорогах. Про це повідомляє портал Cnevpost.
На опублікованих знімках неможливо розглянути дизайн прототипу, проте на даху і під полотном, що його приховує, можна розглянути лідар і велику кількість датчиків, що допомагають системі автономного водіння Xiaomi Pilot.
За чутками, Xiaomi зараз працює над двома електромобілями. Дешевша модель позиціонуватиметься як конкурент Tesla Model 3. Її ціна складе від 260 до 300 тис. юанів, тоді як друга версія електрокара Xiaomi пропонуватиметься за ціною від 350 тис. юанів.
Очікується, що повноцінна презентація електромобіля Xiaomi відбудеться до кінця 2023 року, а в масове виробництво він надійде вже в першому кварталі 2024 року.
У березні 2021 року китайський виробник електроніки Xiaomi оголосив про свій вихід на ринок автомобільної промисловості.
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За матеріалами:
t4.com.ua
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