Запас ходу 800 км і ціна $36 500: розкрито подробиці першого електромобіля Xiaomi (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Запас ходу 800 км і ціна $36 500: розкрито подробиці першого електромобіля Xiaomi (фото)

Технології&Авто
78
Запас ходу 800 км і ціна $36 500: розкрито подробиці першого електромобіля Xiaomi (фото)
Запас ходу 800 км і ціна $36 500: розкрито подробиці першого електромобіля Xiaomi (фото)
З’явилася інформація про новий Xiaomi MS11. Перший автомобіль в історії китайської корпорації надійде у виробництво з початку 2024 року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Очікується, що електромобіль Xiaomi MS11 отримає назву Modena (як у Ferrari 360) і коштуватиме від 260 000 до 350 000 юанів ($36 500 — 49 000). Обтічний седан стане більш доступною альтернативою Tesla Model 3, причому за деякими характеристиками перевершить основного конкурента.
Запас ходу 800 км і ціна $36 500: розкрито подробиці першого електромобіля Xiaomi (фото)
Зокрема, запас ходу електрокара Xiaomi Modena становитиме 800 км у топовій задньопривідній версії і близько 600−650 км — у повнопривідній. Такого результату домоглися, встановивши велику літій-іонну батарею ємністю 101 кВт∙год. Її маса становить 642 кг.
Крім того, очікуються більш доступні модифікації з літій-залізо-фосфатною батареєю від BYD. Їхній запас ходу буде меншим.
Запас ходу 800 км і ціна $36 500: розкрито подробиці першого електромобіля Xiaomi (фото)
Також повідомляється, що Xiaomi працюють над автопілотом для свого електрокара. MS11 Modena отримає набір сенсорів, лідар (лазерний далекомір) і потужний процесор Qualcomm 8295 для обробки даних. Кузовні панелі для авто виготовлятиме BAIC, а гальма поставить Brembo.
До речі, обрати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності можна прямо на Finance.ua.

Обрати поліс ОСЦПВ 🚗

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.