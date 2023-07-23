Запас ходу 800 км і ціна $36 500: розкрито подробиці першого електромобіля Xiaomi (фото) — Finance.ua

Запас ходу 800 км і ціна $36 500: розкрито подробиці першого електромобіля Xiaomi (фото) 23.07.2023, 00:04 — Технології&Авто

Запас ходу 800 км і ціна $36 500: розкрито подробиці першого електромобіля Xiaomi (фото)

З’явилася інформація про новий Xiaomi MS11. Перший автомобіль в історії китайської корпорації надійде у виробництво з початку 2024 року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Очікується, що електромобіль Xiaomi MS11 отримає назву Modena (як у Ferrari 360) і коштуватиме від 260 000 до 350 000 юанів ($36 500 — 49 000). Обтічний седан стане більш доступною альтернативою Tesla Model 3, причому за деякими характеристиками перевершить основного конкурента.

Зокрема, запас ходу електрокара Xiaomi Modena становитиме 800 км у топовій задньопривідній версії і близько 600−650 км — у повнопривідній. Такого результату домоглися, встановивши велику літій-іонну батарею ємністю 101 кВт∙год. Її маса становить 642 кг.

Крім того, очікуються більш доступні модифікації з літій-залізо-фосфатною батареєю від BYD. Їхній запас ходу буде меншим.

Також повідомляється, що Xiaomi працюють над автопілотом для свого електрокара. MS11 Modena отримає набір сенсорів, лідар (лазерний далекомір) і потужний процесор Qualcomm 8295 для обробки даних. Кузовні панелі для авто виготовлятиме BAIC, а гальма поставить Brembo.

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