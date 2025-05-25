Xiaomi інвестує $7 млрд у розробку чипів протягом наступного десятиліття — Finance.ua
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Xiaomi інвестує $7 млрд у розробку чипів протягом наступного десятиліття

Технології&Авто
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Xiaomi інвестує $7 млрд у розробку чипів протягом наступного десятиліття
Xiaomi інвестує $7 млрд у розробку чипів протягом наступного десятиліття
Xiaomi планує інвестувати щонайменше 50 млрд юанів (майже $7 млрд) у розробку чипів протягом наступних десяти років, починаючи з 2025 року.
Про це пише Reuters із посиланням на представника компанії.
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За словами засновника Xiaomi Лея Цзюня, на розробку мобільного процесора XringO1 уже витрачено 13,5 млрд юанів, а в проєкті задіяно понад 2500 спеціалістів.
Ці інвестиції спрямовані на посилення позицій Xiaomi на ринку мобільних чипів та зміцнення контролю над ключовими технологіями в умовах зростання конкуренції у сфері смартфонів і електромобілів.
Xiaomi вперше спробувала розробку мобільних чипів у 2017 році, презентувавши Pengpai S1, але проєкт було зупинено через технічні труднощі. У 2021 році компанія відновила зусилля в розробці власних чипів, що привело до створення нового процесора.
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На ринку мобільних чипів уже працюють такі конкуренти, як Huawei з процесорами Kirin, Apple з чипами Bionic і Google з Tensor.
У 2025 році Xiaomi планує вкласти понад $4 млрд у дослідження та розробки, зосередившись на штучному інтелекті, операційних системах і чипах.
Мета компанії — розвинути власну технологічну екосистему та протистояти політичному й ринковому тиску. Раніше Xiaomi анонсувала запуск нового мобільного чипа власної розробки XringO1.
За матеріалами:
Forbes.ua
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