Xiaomi розпочала масове виробництво власного чипа Xring O1 — Finance.ua

Xiaomi розпочала масове виробництво власного чипа Xring O1 21.05.2025, 00:11 — Технології&Авто

Xiaomi розпочала масове виробництво власного чипа Xring O1

Китайська компанія Xiaomi розпочала масове виробництво власного вдосконаленого мобільного чипа Xring O1, повідомив засновник компанії Лей Цзюнь 20 травня. Частиною довгострокової стратегії Xiaomi є зменшення залежності від іноземних постачальників, таких як Qualcomm і MediaTek.

Про це пише Reuters.

Першими двома продуктами, які працюватимуть на цьому чипі, стануть смартфон Xiaomi 15S Pro та Xiaomi Pad 7 Ultra, повідомив Цзюнь у своєму особистому акаунті Weibo.

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Xiaomi планує провести презентацію своєї продукції у четвер, 22 травня.

Xiaomi інвестувала 13,5 млрд юанів ($1,87 млрд) у розробку Xring O1 і планує інвестувати ще не менше 50 млрд юанів у розробку чипа протягом як мінімум 10 років.

Перед офіційним дебютом новий витік розкрив ключові характеристики чипа. Він буде виготовлений за 4-нанометровим процесом N4P від TSMC. Очікується, що він стоятиме в одному ряду із Snapdragon 8 Gen 2 — флагманським чипом американської компанії Qualcomm 2022 року. Однак Xring може піти тим самим шляхом, що й серія Tensor від Google, — віддаючи пріоритет інтеграції на системному рівні та можливостях ШІ, а не чистої продуктивності, пише Tech in Asia.

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