Xiaomi розпочала масове виробництво власного чипа Xring O1 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Xiaomi розпочала масове виробництво власного чипа Xring O1

Технології&Авто
23
Xiaomi розпочала масове виробництво власного чипа Xring O1
Xiaomi розпочала масове виробництво власного чипа Xring O1
Китайська компанія Xiaomi розпочала масове виробництво власного вдосконаленого мобільного чипа Xring O1, повідомив засновник компанії Лей Цзюнь 20 травня. Частиною довгострокової стратегії Xiaomi є зменшення залежності від іноземних постачальників, таких як Qualcomm і MediaTek.
Про це пише Reuters.
Першими двома продуктами, які працюватимуть на цьому чипі, стануть смартфон Xiaomi 15S Pro та Xiaomi Pad 7 Ultra, повідомив Цзюнь у своєму особистому акаунті Weibo.
Читайте також
Xiaomi планує провести презентацію своєї продукції у четвер, 22 травня.
Xiaomi інвестувала 13,5 млрд юанів ($1,87 млрд) у розробку Xring O1 і планує інвестувати ще не менше 50 млрд юанів у розробку чипа протягом як мінімум 10 років.
Перед офіційним дебютом новий витік розкрив ключові характеристики чипа. Він буде виготовлений за 4-нанометровим процесом N4P від TSMC. Очікується, що він стоятиме в одному ряду із Snapdragon 8 Gen 2 — флагманським чипом американської компанії Qualcomm 2022 року. Однак Xring може піти тим самим шляхом, що й серія Tensor від Google, — віддаючи пріоритет інтеграції на системному рівні та можливостях ШІ, а не чистої продуктивності, пише Tech in Asia.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems