xAI формує «елітний підрозділ» рекрутерів для пошуку найкращих ШІ-талантів
ШІ-бум розпалив боротьбу за кадри. Через це xAI наймає команду Talent Engineer для прискорення залучення провідних фахівців.
Згідно з описом вакансії на сайті xAI, цей «невеликий елітний підрозділ» підпорядковуватиметься безпосередньо Маску. Команда зосередиться на розробці «новаторських підходів» для пошуку та залучення «абсолютно найкращих фахівців у світі.
Вимоги до кандидатів
Успішні кандидати мають вільно володіти вайбкодингом, мати досвід створення крутих продуктів, «навіть у дитинстві», та бути справжніми «інженерами-гіками» в душі — попри те, що друзі вважають їх дуже товариськими.
«Ми усвідомлюємо, що пошук „найкращих фахівців“ рідко обмежується лише LinkedIn; натомість він відбувається через рекомендації, нетворкінг на заходах, проведення змагань, використання специфічних онлайн-спільнот та інші креативні канали. Від вас очікується здатність приймати виважені рішення та мати інтуїтивне розуміння того, як виглядає професійна досконалість у різних технічних і нетехнічних сферах», — говориться в описі до вакансії.
Яку зарплату пропонують
Діапазон річної заробітної плати складає $120,000 — $240,000.
Процес найму включає: подачу заявки, 30-хвилинний вступний дзвінок із «інженером з талантів», презентацію та фінальну очну зустріч з командою.
В xAI зазначають, що їхня мета — завершити процес відбору протягом двох тижнів.
