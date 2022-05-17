WSJ: ООН пропонує послабити санкції проти рф в обмін на деблокаду українського зерна — Finance.ua
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WSJ: ООН пропонує послабити санкції проти рф в обмін на деблокаду українського зерна

Вчора 10:44
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В обмін на деблокаду зернових Гуттеріш пропонує повернути на світовий ринок російський і білоруський калій.
Представники росії та України при ООН відмовилися від коментарів.
Наразі Радбез ООН не може ухвалити резолюцію, що зобов’язуватиме росію відкрити українські морські порти, оскільки представники рф, найймовірніше, цю резолюцію заветують.
Тому країни, які залежать від українського зерна, будуть тиснути на Москву, щоб дозволити хоча б обмежені поставки продукції у супроводі суден під прапорами міжнародних організацій або нейтральної чи дружньої до Росії країни.
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За оцінками України, з моменту широкомасштабного вторгнення Росією було вкрадено і вивезено не менш як 400 тисяч т зерна.
Раніше українська розвідка заявляла, що значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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