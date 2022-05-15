росія вирішила перетворити війну проти України на «зернову війну» - Бербок — Finance.ua

росія вирішила перетворити війну проти України на «зернову війну» - Бербок

Вчора 15:44 — Аграрний ринок

Блокування росією українських морських портів, що унеможливлює вивезення зерна та інших продуктів харчування, може призвести до глобального голоду.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, підсумовуючи результати зустрічі голів МЗС країн G7, яка проходила 13-14 травня, передає кореспондент Укрінформу.

«Ця війна вже давно перетворилась на глобальну кризу... росія свідомо вирішила перетворити війну проти України на зернову війну та поширила її на багато держав», — підкреслила Бербок

За її словами, до 50 млн людей, насамперед в Африці та на Близькому Сході, можуть померти найближчими місяцями через брак харчів, тому що мільйони тонн зерна не можуть бути вивезені з українських портів через їх блокування росією. Ціни на продукти зростають скрізь у світі, і це створює «загрозу жорстокого голоду».

Німецький політик наголосила, що ця ситуація є не побічним наслідком, а цілком свідомо обраним інструментом гібридної війни, яку веде росія, сподіваючись розколоти світову спільноту. При цьому використовується масова дезінформація, одним з наративів якої є те, що дефіцит зерна у світі є наслідком західних санкцій. Бербок закликала не вірити цій цьому, адже немає санкцій проти продуктів харчування, ліків, гуманітарної допомоги.

«Це — війна російського президента. Але ми маємо спільну глобальну відповідальність», — заявила вона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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