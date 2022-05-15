Зерно, соняшникова олія, овочі та с/г техніка: скільки росіяни вкрали в українських аграріїв — Finance.ua

Зерно, соняшникова олія, овочі та с/г техніка: скільки росіяни вкрали в українських аграріїв

Вчора 13:28

Рашисти незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій України приблизно 500 тис. т зернових, десятки тисяч тонн соняшникової олії, сотні кілограмів овочів, а також вкрали в аграріїв с/г техніку.

Влада заявила, що все це документується, і вони боротимуться за повернення вкраденого та повну компенсацію завданих збитків.

Усе вкрадене відвозили до Росії та на територію тимчасово окупованого Криму. Про це розповів в ефірі «5 Каналу» перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє пресслужба міністерства

«Окупанти у Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій областях вивезли близько 500 тис. тонн зернових. Плюс відомо про вивезення кількох десятків тисяч тонн соняшникової олії. Безпрецедентні крадіжки продовжують відбуватися. Ми стежимо за ситуацією», — сказав заступник міністра.

За його словами, були також зафіксовані факти крадіжок с/г техніки. «Вона у наших фермерів сучасна. По GPS (супутникова система навігації) можна чітко відстежити, що вона поїхала на територію Росії та Криму», — зазначив Висоцький.

Він додав, що рашисти вкрали кілька сотень кілограмів овочів у українських громад, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Крім того, у них були спроби експортувати продукцію. Ми через МЗС України завдяки міжнародній співпраці заблокували імпорт до наших держав-партнерів. Тому, швидше за все, вони якось внутрішньо це використовуватимуть для своїх цілей", — підсумував Висоцький.

Росія вже двічі намагалася продати 27 тис. тонн вкраденого в України зерна. Зерно вивезли із Херсонської області до окупованого Криму. Там його завантажили на балкер «Матрос Позинич» та спробували продати спочатку Єгипту, а потім Лівії. Обидві країни відмовилися від угоди, а судно 8 травня виявили у сирійському порту Латакія.

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