Зерно, соняшникова олія, овочі та с/г техніка: скільки росіяни вкрали в українських аграріїв — Finance.ua
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Зерно, соняшникова олія, овочі та с/г техніка: скільки росіяни вкрали в українських аграріїв

Вчора 13:28
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Рашисти незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій України приблизно 500 тис. т зернових, десятки тисяч тонн соняшникової олії, сотні кілограмів овочів, а також вкрали в аграріїв с/г техніку.
Влада заявила, що все це документується, і вони боротимуться за повернення вкраденого та повну компенсацію завданих збитків.
Усе вкрадене відвозили до Росії та на територію тимчасово окупованого Криму. Про це розповів в ефірі «5 Каналу» перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє пресслужба міністерства.
«Окупанти у Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій областях вивезли близько 500 тис. тонн зернових. Плюс відомо про вивезення кількох десятків тисяч тонн соняшникової олії. Безпрецедентні крадіжки продовжують відбуватися. Ми стежимо за ситуацією», — сказав заступник міністра.
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За його словами, були також зафіксовані факти крадіжок с/г техніки. «Вона у наших фермерів сучасна. По GPS (супутникова система навігації) можна чітко відстежити, що вона поїхала на територію Росії та Криму», — зазначив Висоцький.
Він додав, що рашисти вкрали кілька сотень кілограмів овочів у українських громад, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Крім того, у них були спроби експортувати продукцію. Ми через МЗС України завдяки міжнародній співпраці заблокували імпорт до наших держав-партнерів. Тому, швидше за все, вони якось внутрішньо це використовуватимуть для своїх цілей", — підсумував Висоцький.
Росія вже двічі намагалася продати 27 тис. тонн вкраденого в України зерна. Зерно вивезли із Херсонської області до окупованого Криму. Там його завантажили на балкер «Матрос Позинич» та спробували продати спочатку Єгипту, а потім Лівії. Обидві країни відмовилися від угоди, а судно 8 травня виявили у сирійському порту Латакія.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Обозреватель
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