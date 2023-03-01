Wizz Air запускає літній рейс з Риму до Жешува: графік польотів та вартість квитків — Finance.ua

Wizz Air запускає літній рейс з Риму до Жешува: графік польотів та вартість квитків
Авіакомпанії світу готуються до прийдешнього літнього сезону та відкривають все більше нових напрямків. Wizz Air також не відстає і оголосив про старт ще одного сполучення.
Про це повідомляє Pasazer.
Wizz Air літатиме з головного аеропорту Риму (Італія) до аеропорту Ясенки, що поблизу польського Жешува.
Так, авіакомпанія повідомила про старт нового сполучення Рим-Фьюмічіно — Жешув-Ясенка, починаючи з 10 червня 2023 року.
Кругові рейси будуть виконуватися двічі на тиждень — щовівторка та щосуботи.
Вильоти з Риму заплановані на 18:20 з прибуттям до Ясенка о 20:35.. Назад рейси з Жешува будуть здійснюватися о 21:10 з прибуттям до Риму о 23:35.
Вартість квитків починається від 99 злотих в одну сторону.
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