Wizz Air запускає літній рейс з Риму до Жешува: графік польотів та вартість квитків — Finance.ua

Wizz Air запускає літній рейс з Риму до Жешува: графік польотів та вартість квитків Сьогодні 15:44 — Особисті фінанси

Wizz Air запускає літній рейс з Риму до Жешува: графік польотів та вартість квитків

Авіакомпанії світу готуються до прийдешнього літнього сезону та відкривають все більше нових напрямків. Wizz Air також не відстає і оголосив про старт ще одного сполучення.

Про це повідомляє Pasazer.

Wizz Air літатиме з головного аеропорту Риму (Італія) до аеропорту Ясенки, що поблизу польського Жешува.

Так, авіакомпанія повідомила про старт нового сполучення Рим-Фьюмічіно — Жешув-Ясенка, починаючи з 10 червня 2023 року.

Читайте також Названо найкращі напрямки для подорожей у 2023 році: рейтинг

Кругові рейси будуть виконуватися двічі на тиждень — щовівторка та щосуботи.

Вильоти з Риму заплановані на 18:20 з прибуттям до Ясенка о 20:35.. Назад рейси з Жешува будуть здійснюватися о 21:10 з прибуттям до Риму о 23:35.

Вартість квитків починається від 99 злотих в одну сторону.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 1 березня збільшує кількість вагонів на популярному рейсі Київ — Варшава.

До речі, подорожувати також допоможе Proizd.ua. Це сервіс продажу квитків на поїзд. Купити квиток дуже просто — на сайті є докладні інструкції. А з промокодом sd2023 можна отримати знижку у розмірі 5%.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.