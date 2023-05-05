Wizz Air анонсував новий рейс із Варшави — Finance.ua

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Wizz Air анонсував новий рейс із Варшави

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Wizz Air анонсував новий рейс із Варшави
Wizz Air анонсував новий рейс із Варшави
Угорський лоукостер Wizz Air успішно збільшує свою присутність в аеропорту Шопена у Варшаві. Авіаперевізник додає до бази, що там розташована, вже десятий літак і анонсує новий, «європейський» напрям.
Про це повідомляє The Warsaw.
Восени лоукостер планує почати літати до Агадіра — міста на південному заході Марокко, популярного у цій країні туристичного курорту з десятьма кілометрами піщаних пляжів.
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Авіакомпанія Wizz Air виконуватиме рейси Варшава — Агадір двічі на тиждень: щовівторка та суботи. Перший політ заплановано на 31 жовтня. Це стане вже 58-м маршрутом угорського перевізника в аеропорту Шопена.
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Напрямок вже з’явився у системі бронювання перевізника. Квитки у продажу — ціни на них стартують від 72 євро в один кінець.
У Wizz Air наголосили, що авіакомпанія розраховує зайняти передові позиції на ринку бюджетних перевізників у Варшаві.
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Про десятий літак авіакомпанії на базі в аеропорту Шопена повідомлялося в грудні 2022-го. Тоді ж Wizz Air оголошував про запуск рейсів між Варшавою та іспанською Севільєю, а також додаткові рейси до Барселони, Тель-Авіва, Риму та інших міст.
Новим літаком буде Airbus 321neo — судно може забрати 240 пасажирів, дальність польоту — 5,5 тисяч кілометрів без дозаправлення. Це означає, що кожен третій літак на польських базах Wizz Air дислокується у столиці.

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За матеріалами:
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