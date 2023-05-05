Wizz Air анонсував новий рейс із Варшави — Finance.ua

Wizz Air анонсував новий рейс із Варшави Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Wizz Air анонсував новий рейс із Варшави

Угорський лоукостер Wizz Air успішно збільшує свою присутність в аеропорту Шопена у Варшаві. Авіаперевізник додає до бази, що там розташована, вже десятий літак і анонсує новий, «європейський» напрям.

Про це повідомляє The Warsaw

Восени лоукостер планує почати літати до Агадіра — міста на південному заході Марокко, популярного у цій країні туристичного курорту з десятьма кілометрами піщаних пляжів.

Читайте також Лоукостер Wizz Air вводить передплату на авіаквитки

Авіакомпанія Wizz Air виконуватиме рейси Варшава — Агадір двічі на тиждень: щовівторка та суботи. Перший політ заплановано на 31 жовтня. Це стане вже 58-м маршрутом угорського перевізника в аеропорту Шопена.

Напрямок вже з’явився у системі бронювання перевізника. Квитки у продажу — ціни на них стартують від 72 євро в один кінець.

У Wizz Air наголосили, що авіакомпанія розраховує зайняти передові позиції на ринку бюджетних перевізників у Варшаві.

Читайте також «Укрзалізниця» запропонувала маршрут з Києва до бази лоукостера Wizz Air

Про десятий літак авіакомпанії на базі в аеропорту Шопена повідомлялося в грудні 2022-го. Тоді ж Wizz Air оголошував про запуск рейсів між Варшавою та іспанською Севільєю, а також додаткові рейси до Барселони, Тель-Авіва, Риму та інших міст.

Новим літаком буде Airbus 321neo — судно може забрати 240 пасажирів, дальність польоту — 5,5 тисяч кілометрів без дозаправлення. Це означає, що кожен третій літак на польських базах Wizz Air дислокується у столиці.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.