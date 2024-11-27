Wi-Fi працюватиме під час знеструмлень: Федоров назвав умову — Finance.ua
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Wi-Fi працюватиме під час знеструмлень: Федоров назвав умову

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Wi-Fi працюватиме під час знеструмлень: Федоров назвав умову
Wi-Fi працюватиме під час знеструмлень: Федоров назвав умову
Домашній інтернет може працювати від різних мереж, але лише енергоощадні продовжать роботу під час знеструмлень.
Якщо ваш провайдер перейшов на xPON, під’єднайте роутер та пристрій ONU до повербанку — і будете з нормальним інтернетом.
Про це розказав віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
Найпростіший спосіб дізнатися, чи є ця технологія у вашому будинку, — мапа інтернету під час знеструмлень.
«Ми запустили її з ЛУН Місто рівно рік тому. Якщо у вашому домі xPON немає — знайдіть того, хто вже під’єднав його, у найближчому будинку. Ця інформація, а також номери телефону провайдера, вартість під’єднання та інше є на мапі», — каже він.
Для мобільного інтернету універсального рішення типу xPON немає. Ми працюємо з операторами, щоб вони продовжували надавати зв’язок під час знеструмлень. Однак для цього потрібна залученість користувачів.
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Довідка Finance.ua:

Раніше ми писали, що в період застосування графіків відключення світла важливо уберегти побутову техніку від перепаду напруги після відновлення електропостачання. ДСНС поділилася рекомендаціями щодо того, як вберегти свою техніку під час відключень.
  • Під час застосування графіків відключення світла важливо відключати електроприлади від мережі.
  • Також вартовикористовувати стабілізатори напруги.
  • Електроприлади краще включати лише через пів години після подачі струму відповідно до графіків відключень світла. Робити це краще поетапно — тоді не буде різкого стрибка споживання.

Які варіанти автономного електроживлення існують та який вибрати

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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