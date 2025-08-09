WhatsApp запускає нові інструменти для виявлення шахраїв у чатах — Finance.ua
WhatsApp запускає нові інструменти для виявлення шахраїв у чатах

Месенджер WhatsApp оголосив про впровадження нових функцій, спрямованих на боротьбу з шахрайством у групових та особистих чатах.
Про це повідомляє AIN.ua.
За словами компанії, за останній період було заблоковано понад 6,8 млн акаунтів, пов’язаних зі злочинними шахрайськими центрами по всьому світу.
Для групових чатів з’явиться функція огляду безпеки, яка активується, якщо користувача додає до групи людина, що не входить до його контактів. Огляд міститиме ключову інформацію про групу, рекомендації щодо безпеки та дані про те, чи є спільні знайомі серед учасників.
До підтвердження бажання залишитися в такій групі всі її сповіщення будуть вимкнені.
В індивідуальних чатах WhatsApp посилює захист від шахраїв, які часто ініціюють спілкування на інших платформах, а потім переводять його в месенджер. Для цього тестується система попереджень перед початком діалогу з незнайомцем, включно з показом додаткової інформації про потенційного співрозмовника.
За матеріалами:
Mind
