Google готує для Android функцію, як у macOS — Finance.ua

Google готує для Android функцію, як у macOS Сьогодні 04:16 — Технології&Авто

Google готує для Android функцію, як у macOS

В Android готують нову функцію Action Corners — аналог «гарячих кутів» з macOS. Вона дозволить прив’язувати дії до чотирьох кутів екрана, які активуються при наведенні курсора.

Зокрема, можна буде налаштувати відкриття панелі повідомлень, швидких налаштувань, повернення на головний екран або запуск списку останніх додатків.

Читайте також Android стискає оперативну памʼять, щоб уникнути збоїв

Нововведення виявили у тестовій збірці Android Canary за липень 2025 року. Хоча функція ще не активна за замовчуванням, її вже можна вручну ввімкнути у налаштуваннях.

У майбутньому опція «Customize corner shortcuts» з’явиться в налаштуваннях миші та трекпада. Це частина більшої ініціативи Google щодо покращення підтримки периферійних пристроїв в Android.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.