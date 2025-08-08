У США розробили аналог іранського «Шахеда» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У США розробили аналог іранського «Шахеда»

Технології&Авто
47
В США розробили аналог іранського безпілотника Shahed 136. Його назвали MQM-172 Arrowhead.
Про це пише International Defence Analysis.
Світлину БпЛА MQM-172 Arrowhead аналітична спільнота IDA опублікувала на своїй сторінці у Х (раніше твітер) вночі 7 серпня. Там показали, який вигляд має дрон.
БпЛА MQM-172 Arrowhead / Фото International Defence Analysis
БпЛА MQM-172 Arrowhead / Фото International Defence Analysis
MQM-172 Arrowhead — це друга та модернізована версія американського виробництва, створена за зразком іранського безпілотника Shahed, — ідеться в дописі.
Проте, інформація про бойову частину, дальність та час польоту, або вартість виробництва дрона не вказується.
Нагадаємо, в липня видання Defence Blog писало, що Сполучені Штати презентували новий недорогий бойовий дрон LUCAS, створений як аналог іранського Shahed-136.
Безпілотник розробила оборонна компанія SpektreWorks зі штату Аризона.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems