У США розробили аналог іранського «Шахеда» — Finance.ua

У США розробили аналог іранського «Шахеда»
В США розробили аналог іранського безпілотника Shahed 136. Його назвали MQM-172 Arrowhead.
Про це пише International Defence Analysis.
Світлину БпЛА MQM-172 Arrowhead аналітична спільнота IDA опублікувала на своїй сторінці у Х (раніше твітер) вночі 7 серпня. Там показали, який вигляд має дрон.
MQM-172 Arrowhead — це друга та модернізована версія американського виробництва, створена за зразком іранського безпілотника Shahed, — ідеться в дописі.
Проте, інформація про бойову частину, дальність та час польоту, або вартість виробництва дрона не вказується.
Нагадаємо, в липня видання Defence Blog писало, що Сполучені Штати презентували новий недорогий бойовий дрон LUCAS, створений як аналог іранського Shahed-136.
Безпілотник розробила оборонна компанія SpektreWorks зі штату Аризона.
