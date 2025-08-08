У США розробили аналог іранського «Шахеда» — Finance.ua

У США розробили аналог іранського «Шахеда» Сьогодні 23:01 — Технології&Авто

В США розробили аналог іранського безпілотника Shahed 136. Його назвали MQM-172 Arrowhead.

Світлину БпЛА MQM-172 Arrowhead аналітична спільнота IDA опублікувала на своїй сторінці у Х (раніше твітер) вночі 7 серпня. Там показали, який вигляд має дрон.

БпЛА MQM-172 Arrowhead / Фото International Defence Analysis

MQM-172 Arrowhead — це друга та модернізована версія американського виробництва, створена за зразком іранського безпілотника Shahed, — ідеться в дописі.

Проте, інформація про бойову частину, дальність та час польоту, або вартість виробництва дрона не вказується.

Нагадаємо, в липня видання Defence Blog писало, що Сполучені Штати презентували новий недорогий бойовий дрон LUCAS, створений як аналог іранського Shahed-136.

Безпілотник розробила оборонна компанія SpektreWorks зі штату Аризона.

