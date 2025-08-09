Ці смартфони прослужать довго і не спустошать гаманець — рейтинг Сьогодні 02:49 — Технології&Авто

Ці смартфони прослужать довго і не спустошать гаманець — рейтинг

Обрати хороший смартфон, не витрачаючи шалені гроші — цілком реально. Можна зачекати на вигідні акції або придбати перевірений телефон із рук. Адже є вживані моделі, які й сьогодні працюють бездоганно і прослужать вам ще кілька років. Саме такі флагмани пропонує у своєму рейтингу видання gizmochina — телефони, які варто купувати навіть у вживаному стані.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung по праву вважається одним із найкращих представників у сегменті Android. Galaxy S23 Ultra був флагманом у 2023 році, але і зараз не втратив своїх чудових характеристик.

Наприклад, система камер не надто змінилася за кілька років, тож навіть з новітнім S25 Ultra різниця буде незначна. З таким телефоном у вас будуть велика основна камера на 200 МП і чудові знімки із зумом.

Смартфон оснащений все ще потужним процесором Snapdragon 8 Gen 2, тривалою підтримкою програмного забезпечення та відмінним дисплеєм. Відновлену модель можна придбати приблизно за 500 доларів (близько 20 тис. грн), а вживана буде ще дешевшою.

Apple iPhone 15 Pro Max

Ця модель — прямий конкурент вище згаданого S23 Ultra. Старий iPhone 15 Pro Max може коштувати близько 700 доларів (приблизно 30 тис. грн) залежно від комплектації. За ці гроші ви отримаєте 120-герцовий OLED-дисплей, потужний процесор A17 Pro і відмінні камери.

Google Pixel 8 Pro

Якщо ви захоплюєтеся фотографією, то знаєте, що смартфони Pixel від Google славляться високою якістю камер. З урахуванням того, що на підході вже серія Pixel 10, модель Pixel 8 Pro можна придбати не дорожче 500 доларів.

Чипсет тут не найпотужніший, але прекрасні фотографії цілком компенсують вам ігри на телефоні.

OnePlus 12

Старий флагман китайського бренду не здає своїх позицій.

За 500 доларів ви отримуєте процесор Snapdragon 8 третього покоління, AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, і потрійну камеру, яка забезпечує відмінну якість зйомки.

Нагадаємо, аналітична фірма Counterpoint Research провела аналіз світового ринку мобільних пристроїв і дійшла цікавих висновків. Як з’ясувалося, все більше людей купують смартфони преміум-класу.

