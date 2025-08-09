OpenAI виплатить багатомільйонні бонуси окремим співробітникам — Finance.ua

OpenAI виплатить багатомільйонні бонуси окремим співробітникам
Напередодні запуску GPT-5 генеральний директор OpenAI Сем Альтман повідомив у внутрішньому листуванні, що компанія надасть «спеціальну одноразову винагороду» дослідникам і інженерам із кількох підрозділів, зокрема applied engineering, scaling та safety.
Бонуси отримають близько тисячі співробітників — приблизно третина штатної команди.
Розмір виплат залежатиме від посади та стажу: провідні дослідники можуть отримати до кількох мільйонів доларів, інженери — сотні тисяч. Виплати здійснюватимуться щокварталу протягом двох років і можуть бути у грошовій формі, у вигляді акцій OpenAI або комбіновано.
Компанія також планує дати більше можливостей для продажу акцій співробітникам.
Альтман очікує, що ціна акцій перевищить $274 за штуку, отриманих у попередньому раунді, який оцінив OpenAI у $300 млрд. За даними Bloomberg, у наступній тендерній пропозиції компанія може бути оцінена у $500 млрд.
Раніше OpenAI не пропонувала настільки масштабних бонусів. Такий крок пов’язаний із конкуренцією за фахівців у сфері ШІ: нещодавно кілька ключових дослідників перейшли до Meta. Відомо, що Марк Цукерберг особисто зв’язувався з розробниками та пропонував їм до $300 мільйонів доларів за перехід в Meta.
