WhatsApp запускає аналог Telegram-каналів — Finance.ua

WhatsApp запускає аналог Telegram-каналів Сьогодні 04:49 — Технології&Авто

WhatsApp запускає аналог Telegram-каналів

WhatsApp додає у месенджер можливість створювати канали та підписуватися на них, аналогічно до того, як це відбувається в Telegram.

Як повідомили в компанії, спочатку нові можливості будуть запущені в тестовому режимі, у Колумбії та Сінгапурі, а вже найближчими місяцями розширені на більшу кількість країн.

Як і в Telegram, WhatsApp-канали — це інструмент однобічної розсилки, за допомогою якого адміністратори можуть надсилати текст, фото, відео, наклейки та опитування. Щоб допомогти користувачам вибрати канали, за якими можна стежити, команда месенджера створює каталог із можливістю пошуку.

Канали будуть закріплені на новій вкладці під назвою «Оновлення», де користувачі знайдуть статус і канали, за якими вони стежать, окремо вів чатів із сім'єю, друзями й спільнотами. Користувачі також зможуть потрапити на канал за посиланнями для запрошення, надісланими в чатах чи електронною поштою, або опублікованими в інтернеті.

Подібно до того, як WhatsApp будує обмін повідомленнями, оновлення каналу не будуть зберігатися постійно. Месенджер буде зберігати історію каналу на серверах лише до 30 днів і додасть способи видалення оновлень із пристроїв підписників іще швидше. В адміністраторів також буде можливість блокувати створення знімків екрана й пересилання повідомлень із каналу.

Також WhatsApp надасть адміністраторам можливість вирішувати, хто може стежити за їхніми каналами, і чи хочуть вони, щоб їхні канали відображалися в каталозі. Оскільки мета використання каналів полягає в охопленні широкої аудиторії, канали за замовчуванням не захищені наскрізним шифруванням.

У WhatsApp також зазначили, що планують підтримувати адміністраторів — вони отримають можливість побудувати бізнес на основі свого каналу за допомогою платіжних послуг, а також можливості просувати певні канали в каталозі, щоб підвищити впізнаваність.

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