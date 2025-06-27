WhatsApp вводить нову функцію для тих, хто не любить читати повідомлення: штучний інтелект створить їх стислу версію — Finance.ua

WhatsApp вводить нову функцію для тих, хто не любить читати повідомлення: штучний інтелект створить їх стислу версію Сьогодні 22:31 — Технології&Авто

WhatsApp вводить нову функцію для тих, хто не любить читати повідомлення: штучний інтелект створить їх стислу версію

У застосунку WhatsApp з’явилась нова функція, яка дозволяє штучному інтелекту Meta AI створювати резюме непрочитаних повідомлень у чатах. Ці підсумки видно лише користувачу — жоден інший учасник розмови не має до них доступу.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Meta підкреслює, що функція використовує технологію приватної обробки, тож ані сама компанія, ані WhatsApp не отримують доступу до вмісту ваших повідомлень чи згенерованих резюме. Все залишається повністю конфіденційним.

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Хоча нова можливість за замовчуванням вимкнена, в інтерфейсі WhatsApp з’являється невелика іконка, яка сигналізує про її доступність. Активувати функцію можна в меню: «Налаштування» > «Чати» > «Приватна обробка», де користувач має змогу самостійно керувати відповідними опціями.

Першими оцінити новинку зможуть користувачі у США, де вона вже працює англійською мовою. Пізніше Meta обіцяє розширити її підтримку іншими країнами та мовами протягом цього року.

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