WhatsApp отримав оновлення — що змінилося — Finance.ua
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WhatsApp отримав оновлення — що змінилося

Технології&Авто
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WhatsApp отримав оновлення — що змінилося
WhatsApp отримав оновлення — що змінилося
WhatsApp оновив мобільний застосунок. Месенджер отримав більш оптимізований вигляд, а також новий «темний режим».
Про це пише TechCrunch.
«WhatsApp анонсував оновлення свого мобільного застосунку. Воно охоплює новий дизайн, а також темніший режим», — сказано в повідомленні.
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Що змінилося:
  • Dark mode — став на один відтінок темніший для зменшення напруги очей в умовах слабкого освітлення.
  • На IOS з’явився новий спрощений інтерфейс для надсилання фото та відео.
  • Зміни в розташуванні навігаційної панелі для користувачів Android. Панель перемістилася з верхньої частини програми в нижню.
WhatsApp також оновив іконки до округлого контурного стилю та фоновий дизайн чатів.
WhatsApp отримав оновлення — що змінилося
За матеріалами:
vctr.media
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