WhatsApp отримав оновлення — що змінилося Сьогодні 02:44 — Технології&Авто

WhatsApp отримав оновлення — що змінилося

WhatsApp оновив мобільний застосунок. Месенджер отримав більш оптимізований вигляд, а також новий «темний режим».

Про це пише TechCrunch

«WhatsApp анонсував оновлення свого мобільного застосунку. Воно охоплює новий дизайн, а також темніший режим», — сказано в повідомленні.

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Що змінилося:

Dark mode — став на один відтінок темніший для зменшення напруги очей в умовах слабкого освітлення.

На IOS з’явився новий спрощений інтерфейс для надсилання фото та відео.

Зміни в розташуванні навігаційної панелі для користувачів Android. Панель перемістилася з верхньої частини програми в нижню.

WhatsApp також оновив іконки до округлого контурного стилю та фоновий дизайн чатів.

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