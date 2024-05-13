WhatsApp отримав оновлення — що змінилося
WhatsApp оновив мобільний застосунок. Месенджер отримав більш оптимізований вигляд, а також новий «темний режим».
Про це пише TechCrunch.
«WhatsApp анонсував оновлення свого мобільного застосунку. Воно охоплює новий дизайн, а також темніший режим», — сказано в повідомленні.
Що змінилося:
- Dark mode — став на один відтінок темніший для зменшення напруги очей в умовах слабкого освітлення.
- На IOS з’явився новий спрощений інтерфейс для надсилання фото та відео.
- Зміни в розташуванні навігаційної панелі для користувачів Android. Панель перемістилася з верхньої частини програми в нижню.
WhatsApp також оновив іконки до округлого контурного стилю та фоновий дизайн чатів.
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