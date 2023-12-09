WhatsApp додав нову функцію щодо надсилання фотографій без втрати якості — Finance.ua

WhatsApp додав нову функцію щодо надсилання фотографій без втрати якості Сьогодні 02:23 — Технології&Авто

WhatsApp додав нову функцію щодо надсилання фотографій без втрати якості

Месенджер WhatsApp впровадив нову можливість, що дозволяє користувачам надсилати фотографії, не втрачаючи якість зображення.

Про це повідомляє GSM Arena.

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Користувачі отримали можливість надсилати мультимедійні файли без додаткового стиснення, яке раніше використовувалося для збереження обсягу даних.

Для надсилання зображень та відео в оригінальній якості користувач повинен обрати опцію «надсилання документів». Після цього відкриється додаткова опція для надсилання фотографій чи відео разом із файлами.

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Обрані зображення чи відеофайли будуть передані в оригінальній якості. Утім додали обмеження в розмірі 2 ГБ для надсилання файлів.

Поки ця функція доступна лише для користувачів iOS.

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