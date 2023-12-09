WhatsApp додав нову функцію щодо надсилання фотографій без втрати якості — Finance.ua

WhatsApp додав нову функцію щодо надсилання фотографій без втрати якості
Месенджер WhatsApp впровадив нову можливість, що дозволяє користувачам надсилати фотографії, не втрачаючи якість зображення.
Про це повідомляє GSM Arena.
Користувачі отримали можливість надсилати мультимедійні файли без додаткового стиснення, яке раніше використовувалося для збереження обсягу даних.
Для надсилання зображень та відео в оригінальній якості користувач повинен обрати опцію «надсилання документів». Після цього відкриється додаткова опція для надсилання фотографій чи відео разом із файлами.
Обрані зображення чи відеофайли будуть передані в оригінальній якості. Утім додали обмеження в розмірі 2 ГБ для надсилання файлів.
Поки ця функція доступна лише для користувачів iOS.
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