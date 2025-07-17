Вживані автівки становили 27% від обсягу легковиків з пробігом (найпопулярніші моделі) — Finance.ua
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Вживані автівки становили 27% від обсягу легковиків з пробігом (найпопулярніші моделі)

Технології&Авто
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Вживані автівки становили 27% від обсягу легковиків з пробігом (найпопулярніші моделі)
Вживані автівки становили 27% від обсягу легковиків з пробігом (найпопулярніші моделі)
За пів року українці придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє Укравтопром.
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Такі автівки становили 27% від обсягу легковиків з пробігом, що в цьому році поповнили український автопарк.
Вживані автівки становили 27% від обсягу легковиків з пробігом (найпопулярніші моделі)
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 49%.
Далі йдуть:
  • Бензинові авто — 34%
  • Гібридні — 9%;
  • Дизельні — 6%;
  • Авто з ГБО — 2%.
Упродовж першого півріччя 2025 року українці придбали 22 тис. вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 р.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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