Вживані автівки становили 27% від обсягу легковиків з пробігом (найпопулярніші моделі) — Finance.ua

Вживані автівки становили 27% від обсягу легковиків з пробігом (найпопулярніші моделі) Сьогодні 13:26 — Технології&Авто

Вживані автівки становили 27% від обсягу легковиків з пробігом (найпопулярніші моделі)

За пів року українці придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомляє Укравтопром.

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Такі автівки становили 27% від обсягу легковиків з пробігом, що в цьому році поповнили український автопарк.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 49%.

Далі йдуть:

Бензинові авто — 34%

Гібридні — 9%;

Дизельні — 6%;

Авто з ГБО — 2%.

Упродовж першого півріччя 2025 року українці придбали 22 тис. вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 р.

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