Вживані автівки становили 27% від обсягу легковиків з пробігом (найпопулярніші моделі) — Finance.ua

Вживані автівки становили 27% від обсягу легковиків з пробігом (найпопулярніші моделі)
За пів року українці придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє Укравтопром.
Такі автівки становили 27% від обсягу легковиків з пробігом, що в цьому році поповнили український автопарк.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 49%.
Далі йдуть:
- Бензинові авто — 34%
- Гібридні — 9%;
- Дизельні — 6%;
- Авто з ГБО — 2%.
Упродовж першого півріччя 2025 року українці придбали 22 тис. вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 р.
Збираєтеся в омріяну подорож? Замовляйте Зелену картку на Finance.ua за кілька кліків
Поділитися новиною