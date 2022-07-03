Визнання українських водійських прав у ЄС вийшло на фінішну пряму — Finance.ua

Визнання українських водійських прав у ЄС вийшло на фінішну пряму Вчора 17:45 — Казна та Політика

Визнання українських водійських прав у ЄС вийшло на фінішну пряму

Розробка спеціальної процедури на рівні ЄС для визнання українських водійських прав вийшла на фінішну пряму. Після затвердження цей документ має суттєво допомогти українським біженцям-власникам водійських прав уникнути зайвої бюрократії та витрат.

Як повідомили DW у прес-службі міністерства транспорту та цифрової інфраструктури ФРН, у Брюсселі завершено роботу над розробкою проекту директиви про тимчасове визнання українських водійських прав і сертифікатів кваліфікації. Це означає, що біженцям з України не потрібно буде оформлювати нові водійські права та сертифікати кваліфікації.

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Парламентський статс-секретар міністра транспорту ФРН, урядовий координатор з питань вантажного транспорту та логістики Олівер Луксич заявив, що це «важливий сигнал для біженців з України і для логістики в Німеччині... Незабаром буде покладено край невизначеності щодо визнання українських водійських прав і сертифікатів кваліфікації водія», — зазначив Луксич і додав, що у Берліні й у майбутньому виступатимуть за швидкий і прагматичний підхід у цьому питанні.

Повідомляється, що спочатку очікувана директива Єврокомісії діятиме до 23 лютого 2023 року. А подовження її чинності залежатиме від подальшого розвитку ситуації в Україні.

Визнання кваліфікаційних сертифікатів водіїв вантажних автомобілів та автобусів також будуть враховані у рішенні Єврокомісії. Під час обговорень директиви будуть визначені критерії вимог для визнання (навчання та іспит), тож водії вантажних автомобілів та автобусів, у разі відповідності вимогам, зможуть легше офіційно працевлаштуватися за фахом.

Конкретні строки розгляду Європейським парламентом цієї директиви в екстреному порядку ще не визначені, однак очікується, що це може статися вже у першій половині липня. Міністерство транспорту та цифрової інфраструктури ФРН, тим часом, звернулося до влади німецьких федеральних земель з проханням визнавати українські водійські права на період, поки очікується розгляд директиви у Європарламенті.

Після очікуваного затвердження документ набуде чинності в усьому Євросоюзі за 20 днів після публікації в Офіційному віснику ЄС.

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