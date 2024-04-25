Активи колишніх «дочок» росбанків вже продали на 5 млрд гривень — Finance.ua
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Активи колишніх «дочок» росбанків вже продали на 5 млрд гривень

Казна та Політика
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Активи колишніх «дочок» росбанків вже продали на 5 млрд гривень
Активи колишніх «дочок» росбанків вже продали на 5 млрд гривень
Активи колишніх «дочок» росбанків вже продано на 5 млрд гривень на державних онлайн-аукціонах Прозорро. Продажі.
Про це повідомляє пресслужба Прозорро. Продажі.
«На 5 мільярдів гривень Фонд гарантування вкладів продав активи колишніх „дочок“ російських банків через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі. Це активи колишніх дочірніх структур російських банків АТ „МР Банк“ (колишній „Сбєрбанк“) та ПАТ „Промінвестбанк“», — сказано в повідомленні.
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Дочірні структури АТ «МР Банк» та ПАТ «Промінвестбанк» були виведені з українського ринку в перші дні повномасштабної війни у лютому 2022 року. І станом на кінець березня бізнес отримав у власність через державні онлайн-аукціони Прозорро. Продажі вже майже чотири сотні активів цих банків.
Директор-розпорядник Фонду Світлана Рекрут відзначила, що як тільки було відкрито доступи до держреєстрів, Фонд одразу оголосив у системі Прозорро. Продажі перші аукціони з продажу активів «МР Банку» та «Промінвестбанку». В результаті за два роки ліквідації отримані від продажу активів кошти були спрямовані на задоволення вимог кредиторів цих банків — фізичних та юридичних осіб.
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Крім того, значну частину активів російських банків Фонд спрямував на підтримку обороноздатності України, зокрема, шляхом перерахування 26 млрд грн у гривневому еквіваленті до Держбюджету та припинення заборгованості українських державних підприємств перед російськими банками на майже 16.5 млрд грн. Також частину майна Фонд у різний спосіб передав Силам Оборони України.
Серед активів, що належали АТ «МР Банк» та ПАТ «Промінвестбанк» і були продані через електронну торгову систему Прозорро. Продажі, житлові будинки та квартири, будівлі банків, поліклінік, адміністративні приміщення, земельні ділянки, офісна техніка, автомобілі, майнові права та права вимоги за кредитними договорами. Зокрема, серед успішно реалізованих активів:
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Станом на кінець квітня 2024 року Фонд гарантування вкладів виставив на торги ще понад десяток активів дочірніх структур російських банків на майже 165 млн гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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