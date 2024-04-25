Парламент підтримав створення єдиного реєстру кваліфікацій — Finance.ua

Парламент підтримав створення єдиного реєстру кваліфікацій Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Парламент підтримав створення єдиного реєстру кваліфікацій

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 9630 про створення Єдиного реєстру кваліфікацій.

Про це народний депутат Ярослав Железняк написав у Telegram.

«№ 9630 — створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) шляхом об'єднання Національного класифікатора професій, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Реєстру кваліфікацій прийняли за основу» — написав Железняк.

Законопроєктом № 9630 про вдосконалення національної системи кваліфікацій передбачено створення Єдиного реєстру кваліфікацій на підставі Класифікатора професій, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників та Реєстру кваліфікацій та синхронізації з іншими базами даних, щоби процес обміну та доступу до інформації про професійні кваліфікації був швидкий, прозорий та відповідав потребам ринку праці у реальному часі.

У пояснювальній записці до нього вказано, що існуючі Національний класифікатор професій та Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників в силу відсутності їх синхронізації з Реєстром кваліфікацій, моральної застарілості та невідповідності сучасним виробничим процесам та обладнанню, а також ведення різними суб'єктами гальмують розвиток ринку праці та не сприяють ефективному виконанню завдань та функцій колегіального органу у сфері кваліфікацій.

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