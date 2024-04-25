Готель «Україна» включили до переліку обʼєктів великої приватизації — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Готель «Україна» включили до переліку обʼєктів великої приватизації

Казна та Політика
34
Готель «Україна» включили до переліку обʼєктів великої приватизації
Готель «Україна» включили до переліку обʼєктів великої приватизації
Державне підприємство «Готель «Україна» (Київ) включене до переліку обʼєктів великої приватизації.
Про це йдеться у розпорядженні Кабміну № 352-р від 23 квітня.
Кабмін доповнив додаток до урядового розпорядження № 36 від 16 січня 2019 року «Про затвердження переліку об'єктів великої приватизації державної власності» розділом «Державне підприємство «Готель «Україна».
Читайте також
У січні цього року голова Фонду держмайна Віталій Коваль заявляв, що готель «Україна» накопичив понад 45 млн грн боргів, тому у планах фонду — його приватизація. У лютому Коваль повідомив, що активи готелю «Україна» оцінюються у 1,039 млрд грн (без ПДВ). Обʼєкт можуть виставити на продаж наприкінці цього літа.
Через воєнний стан готель недозаповнений, але щомісяця тут проходять у середньому 15 конференцій, зазначав голова ФДМУ. Готель має шість конференц-залів, кімнати для переговорів і фонд у 363 номери. Для гостей пропонують зали, де можна розмістити від 10 до 250 людей. Є укриття, в якому розташована окрема аудиторія для заходів на 50 осіб. А також паркінг на 80 автівок, розповідав Коваль.
Читайте також
У 2024 році ФДМУ має забезпечити надходження до держбюджету від продажу об'єктів приватизації на рівні 4 млрд грн. Як заявляв раніше заступник голови фонду Сергій Симонов, уже створені аукціонні комісії для визначення стартових цін та умов продажу по 15 обʼєктах великої приватизації.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.