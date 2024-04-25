Готель «Україна» включили до переліку обʼєктів великої приватизації — Finance.ua

Готель «Україна» включили до переліку обʼєктів великої приватизації
Державне підприємство «Готель «Україна» (Київ) включене до переліку обʼєктів великої приватизації.
Про це йдеться у розпорядженні Кабміну № 352-р від 23 квітня.
Кабмін доповнив додаток до урядового розпорядження № 36 від 16 січня 2019 року «Про затвердження переліку об'єктів великої приватизації державної власності» розділом «Державне підприємство «Готель «Україна».
У січні цього року голова Фонду держмайна Віталій Коваль заявляв, що готель «Україна» накопичив понад 45 млн грн боргів, тому у планах фонду — його приватизація. У лютому Коваль повідомив, що активи готелю «Україна» оцінюються у 1,039 млрд грн (без ПДВ). Обʼєкт можуть виставити на продаж наприкінці цього літа.
Через воєнний стан готель недозаповнений, але щомісяця тут проходять у середньому 15 конференцій, зазначав голова ФДМУ. Готель має шість конференц-залів, кімнати для переговорів і фонд у 363 номери. Для гостей пропонують зали, де можна розмістити від 10 до 250 людей. Є укриття, в якому розташована окрема аудиторія для заходів на 50 осіб. А також паркінг на 80 автівок, розповідав Коваль.
У 2024 році ФДМУ має забезпечити надходження до держбюджету від продажу об'єктів приватизації на рівні 4 млрд грн. Як заявляв раніше заступник голови фонду Сергій Симонов, уже створені аукціонні комісії для визначення стартових цін та умов продажу по 15 обʼєктах великої приватизації.
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