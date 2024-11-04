Вийшло значне оновлення Telegram, що перетворює месенджер на відеоплатформу — Finance.ua

Вийшло значне оновлення Telegram, що перетворює месенджер на відеоплатформу 04.11.2024, 00:03 — Технології&Авто

Вийшло значне оновлення Telegram, що перетворює месенджер на відеоплатформу

Популярний месенджер Telegram отримав велике оновлення. Версія 11.3.0 вже доступна в Google Play та App Store.

Найпомітніше нововведення — управління швидкістю та вибір якості відеороликів у месенджері. Тепер при перегляді будь-яких відео, опублікованих у великих каналах, програма зможе автоматично вибирати оптимальну якість в залежності від швидкості інтернет-з'єднання. Це дозволяє заощаджувати трафік і завантажувати відео швидше. Користувачі також можуть вручну вибрати потрібну якість — низьку, середню або високу.

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Також з’явилася можливість керувати швидкістю перегляду відеозаписів у Telegram за допомогою нових жестів — достатньо натиснути та утримувати палець ближче до правого краю екрана, щоб прискорити ролик.

Якщо користувач забув прикріпити фотографію, відео або файл перед відправкою, тепер можна зробити це під час редагування повідомлення. Більше не доведеться видаляти повідомлення та починати все заново. До речі, час останньої зміни тепер також відображається.

iTechua За матеріалами:

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