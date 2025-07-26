Виторг Netflix у другому кварталі зріс до $11 млрд — Finance.ua

Виторг Netflix у другому кварталі зріс до $11 млрд Вчора 22:26 — Фондовий ринок

Виторг Netflix у другому кварталі зріс до $11 млрд

Netflix Inc., провідний світовий сервіс потокового відео за передплатою, у другому кварталі значно збільшив чистий прибуток і виторг, перевищивши прогнози аналітиків, а також покращив річний прогноз.

Про це йдеться у прессрелізі компанії.

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Виторг Netflix у квітні-червні зріс на 16% до $11,08 млрд порівняно з $9,56 млрд за той самий період минулого року.

Це перевищило середній прогноз експертів FactSet, які очікували $11,06 млрд.

Чистий прибуток компанії склав $3,13 млрд, що значно вище за $2,15 млрд роком раніше. Прибуток на акцію досяг $7,19 проти $4,88 у попередньому році, перевершивши середній прогноз ринку в $7,07.

Новий прогноз

Netflix оновив річний прогноз, підвищивши очікуваний виторг до $44,8−45,2 млрд порівняно з попереднім діапазоном $43,5−44,5 млрд.

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Поліпшення прогнозу пояснюється зростанням доходів від реклами та сприятливим впливом послаблення долара, що збільшує закордонну виручку.

Незважаючи на позитивні фінансові результати, акції Netflix подешевшали на додатковій сесії.

Аналітики пов’язують це зі значним зростанням котирувань компанії раніше: наприкінці червня акції досягли історичного максимуму в $1341,15, за даними MarketWatch.

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«Враховуючи стрімке зростання акцій перед звітом, невелике зниження котирувань на додатковій сесії не стало несподіванкою», — прокоментував Джейсон Базінет із Citi Research.

Від початку 2025 року ринкова капіталізація Netflix зросла на 43%, досягнувши $542,2 млрд.

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