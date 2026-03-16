Витік газу в будинку: як попередити небезпеку (інфографіка)

Енергетика
21
Коли техніка дає збій і газ пробирається за межі плити чи котла, це небезпечно.
Про те, як себе убезпечити, повідомляє Нафтогаз.
Споживачі, у яких вдома використовується природний газ, мають подбати за регулярний моніторинг якості повітря та допомогти у виявленні витоків небезпечних речовин. Для цього необхідно придбати сигналізатор газу.
В «Нафтогазі» порекомендували клієнтам встановити в оселях з газовими плитами прилади з контролю якості повітря. Пристрої, що покликані убезпечити від вибуху чи отруєння, бувають різних моделей та мають різну ціну.
Це пристрій, який «відчуває» витік газу та сигналізує про небезпеку гучним звуком і миготінням лампи. Час реакції датчика — від кількох секунд до пари хвилин, залежно від моделі.
АІ finance.ua: витік газів
«Блакитний вогник створює затишок у домівці — підтримує тепло та допомагає готувати улюблені страви. Проте, коли техніка дає збій, і газ пробирається за межі плити чи котла, це вже небезпечно. Захистити себе, свою сім’ю та оселю допоможе домашній сигналізатор метану», — йдеться у повідомленні.

Скільки коштує

Громадянам доступні різні моделі сигналізаторів газу. Мінімальна вартість приладу становить 1,22 тис. грн, більш удосконалені версії коштують від 2,2 тис. грн.
Дорожчими є моделі, які мають функцію автоматичного перекриття подачі газу, активації вентиляції або інших систем безпеки для уникнення загрози вибуху чи отруєння.
Також більш дорогі варіанти ті, які можна з’єднати з системою охорони будинку. Однак такий підхід дасть змогу вчасно реагувати на витоки природного газу та запобігати надзвичайним ситуаціям.
Раніше в Нафтогазі пояснили зміни щодо якості газу.
Ви помітили, що полум’я на плиті стало жовтим або червонуватим, а чайник гріється довше? Зазвичай газ має горіти блакитним полум’ям — саме це свідчить про його ефективне згоряння.
Зі слів компанії, жовтий чи помаранчевий колір — не означає, що газ неякісний.
Найчастіше причина у побутових дрібницях:
  • забруднені пальники — залишки їжі та жиру змінюють колір вогню;
  • занадто великий посуд — полум’я не повністю охоплює дно;
  • несправність плити — порушується подача газу;
  • погана вентиляція — бракує кисню для горіння;
  • невідповідні налаштування — газ і повітря змішуються неправильно.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нафтогаз
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
