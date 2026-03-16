Витік газу в будинку: як попередити небезпеку (інфографіка) Сьогодні 17:17 — Енергетика

витік газу: що робити

Коли техніка дає збій і газ пробирається за межі плити чи котла, це небезпечно.

Про те, як себе убезпечити, повідомляє Нафтогаз

Споживачі, у яких вдома використовується природний газ, мають подбати за регулярний моніторинг якості повітря та допомогти у виявленні витоків небезпечних речовин. Для цього необхідно придбати сигналізатор газу.

В «Нафтогазі» порекомендували клієнтам встановити в оселях з газовими плитами прилади з контролю якості повітря. Пристрої, що покликані убезпечити від вибуху чи отруєння, бувають різних моделей та мають різну ціну.

Це пристрій, який «відчуває» витік газу та сигналізує про небезпеку гучним звуком і миготінням лампи. Час реакції датчика — від кількох секунд до пари хвилин, залежно від моделі.

АІ finance.ua: витік газів

«Блакитний вогник створює затишок у домівці — підтримує тепло та допомагає готувати улюблені страви. Проте, коли техніка дає збій, і газ пробирається за межі плити чи котла, це вже небезпечно. Захистити себе, свою сім’ю та оселю допоможе домашній сигналізатор метану», — йдеться у повідомленні.

Скільки коштує

Громадянам доступні різні моделі сигналізаторів газу. Мінімальна вартість приладу становить 1,22 тис. грн, більш удосконалені версії коштують від 2,2 тис. грн.

Дорожчими є моделі, які мають функцію автоматичного перекриття подачі газу, активації вентиляції або інших систем безпеки для уникнення загрози вибуху чи отруєння.

Також більш дорогі варіанти ті, які можна з’єднати з системою охорони будинку. Однак такий підхід дасть змогу вчасно реагувати на витоки природного газу та запобігати надзвичайним ситуаціям.

Раніше в Нафтогазі пояснили зміни щодо якості газу.

Ви помітили, що полум’я на плиті стало жовтим або червонуватим, а чайник гріється довше? Зазвичай газ має горіти блакитним полум’ям — саме це свідчить про його ефективне згоряння.

Зі слів компанії, жовтий чи помаранчевий колір — не означає, що газ неякісний.

Найчастіше причина у побутових дрібницях:

забруднені пальники — залишки їжі та жиру змінюють колір вогню;

занадто великий посуд — полум’я не повністю охоплює дно;

несправність плити — порушується подача газу;

погана вентиляція — бракує кисню для горіння;

невідповідні налаштування — газ і повітря змішуються неправильно.

